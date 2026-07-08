Indagine della FBI sulla Federcalcio argentina: nel mirino le operazione finanziarie negli USA

Nel dettaglio, gli investigatori del Dipartimento di Giustizia stanno mettendo nel mirino la gestione di centinaia di milioni di dollari da parte della Federcalcio argentina nel sistema finanziario statunitense e se queste operazioni sia andata contro la legislazione del paese a stelle strisce.

La Federcalcio argentina (AFA) , guidata da Claudio Tapia (attualmente negli Stati Uniti per seguire la nazionale ai Mondiali), è finita nel mirino della FBI che punta a far luce su alcune operazioni finanziarie. A riportarlo è il quotidiano argentino La Nacion.

Per questo la FBI ha iniziato i propri confronti con personalità che potrebbero chiarire la natura di tale operazioni. La scorsa settimana è stato il turno dell’imprenditore Guillermo Tofoni, collegato da remoto, per un colloquio durato tre ore. A questo faccia a faccia a distanza hanno partecipato procuratori e agenti dell’FBI di stanza a Washington D.C. e Miami, che sanno lavorando all’analisi di tali operazioni legate all’AFA possano configurare reati come riciclaggio di denaro o frode attraverso il sistema bancario statunitense. Tofoni viene ritenuto dagli investigatori come una possibile persona informata sui fatti.

L’obiettivo, infatti, è quello di riuscire a trovare persone che possano far luce sulla gestione della Federcalcio argentina da parte di Tapia e Pablo Toviggino, numero uno di TourProdEnter LLC, la società del produttore teatrale Javier Faroni che ha amministrato l’incasso dei contratti commerciali dell’AFA all’estero. Tra i possibili testimoni, gli investigatori del Dipartimento di Giustizia stanno valutando anche di convocare ex funzionari del governo di Javier Milei che abbiano avuto accesso a informazioni sensibili sull’AFA o che siano intervenuti, abbiano controllato o supervisionato le sue operazioni negli ultimi anni.

L’indagine vede le sue radici nel 2025, quando gli inquirenti statunitensi hanno iniziato a indagare proprio sulla TourProdEnter, che da poco aveva assunto il ruolo di agente incaricato della riscossione dei contratti firmati dall’AFA con sponsor e altre aziende. In particolare, cercano di ricostruire il percorso dei fondi amministrati da Faroni e da sua moglie, Erica Gillette, attraverso il sistema finanziario statunitense.