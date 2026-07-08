Il Napoli ha presentato ufficialmente la campagna abbonamenti per la stagione 2026/27, quella del Centenario del club azzurro. La sottoscrizione sarà disponibile a partire da venerdì 10 luglio 2026, con una prima fase riservata agli abbonati della stagione 2025/26 e una successiva vendita libera aperta a tutti dal 3 agosto fino a esaurimento dei posti disponibili.
Per l’anno dei 100 anni del Napoli, il club ha scelto di confermare i prezzi della stagione 2025/26. Sottoscrivendo un nuovo abbonamento a tariffa intera, sarà possibile seguire la squadra allo stadio Maradona a partire da un prezzo di 14 euro a partita.
La campagna abbonamenti del Napoli per la stagione del Centenario si intitola “Pe’ cient’anne” e avrà come volto simbolico Nonno Guido, tifoso nato nell’agosto del 1926, scelto dal club per rappresentare il legame tra la società azzurra e le diverse generazioni di sostenitori. L’obiettivo è accompagnare una stagione particolarmente significativa per la storia del club, che si prepara a celebrare i suoi 100 anni con una campagna costruita sul tema della fedeltà e del rapporto tra Napoli, la squadra e il proprio pubblico.
Abbonamenti Napoli: le due formule e le fasi di vendita
Le formule previste per la stagione 2026/27 sono due: Full e Italia. La versione Full comprende 24 gare: le 19 partite casalinghe di Serie A, una gara di Coppa Italia (l’ottavo di finale) e le quattro partite interne della League Phase di UEFA Champions League. La versione Italia, invece, comprende 20 gare: le 19 partite casalinghe di Serie A e una gara di Coppa Italia.
La formula Italia consente il cambio utilizzatore per 5 gare, mentre la formula Full lo consente per 10 gare. Il cambio dovrà essere completato entro 24 ore dall’inizio dell’evento e in favore di un altro utilizzatore in possesso della Fidelity Card del Napoli, alle stesse condizioni di tariffa.
Per quanto riguarda le coppe, la formula Italia garantisce prelazione e sconto per le gare della League Phase di UEFA Champions League, mentre nella formula Full le quattro partite casalinghe della prima fase sono già comprese. La prelazione con sconto per le eventuali gare successive alla League Phase è invece prevista solo per l’abbonamento Full. Entrambe le formule includono prelazione e sconto per le gare di Coppa Italia successive agli ottavi.
Solo la formula Full prevede inoltre il diritto di precedenza su un biglietto extra per i big match contro Juventus, Inter, Milan e Roma.
La campagna abbonamenti 2026/27 sarà strutturata in due fasi. La Fase 1, riservata agli abbonati 2025/26, prenderà il via il 10 luglio alle ore 12.00 e si chiuderà il 2 agosto alle 23.59. La Fase 2, dedicata alla vendita libera, inizierà il 3 agosto alle ore 12.00 e terminerà il 16 agosto alle 23.59.
Durante la prima fase, gli abbonati 2025/26 potranno confermare il proprio posto e la tipologia di abbonamento scelta, cambiare posto o settore mantenendo la stessa formula oppure modificare sia posto/settore sia tipologia di abbonamento, scegliendo tra le opzioni da 20 o 24 gare. Il club ha precisato inoltre che gli abbonati 2025/26 non potranno cedere il diritto di prelazione a terzi: chi non rinnoverà entro la Fase 1 perderà ogni diritto sul vecchio posto.
Abbonamenti Napoli: agevolazioni per Under 14 e Under 30
Sono previste tariffe agevolate per i tifosi più giovani, sia per gli abbonati 2025/26 sia per i nuovi abbonati.
Per gli Under 14 è previsto uno sconto medio del 50% rispetto alla tariffa intera, applicato in tutti i settori. Per gli Under 30, invece, lo sconto medio è del 25% rispetto alla tariffa intera e sarà applicato nei settori Curve Inferiori, Distinti Inferiori e Tribuna Nisida.
Gli abbonati 2025/26 che rinnoveranno durante la Fase 1 avranno inoltre accesso alla tariffa scontata Ridotto Cento, riservata esclusivamente alla finestra di prelazione.
Prezzi abbonamenti Napoli 2026/27: il listino completo
Di seguito i prezzi interi degli abbonamenti Napoli 2026/27, divisi per formula e tipologia di vendita.
Rinnovi – Ridotto Cento Full, 24 gare
- Curve Inferiori: 330 euro
- Curve Superiori: 580 euro
- Distinti Inferiori: 770 euro
- Distinti Superiori: 1.020 euro
- Distinti Superiori Premium: 1.200 euro
- Tribuna Nisida: 1.260 euro
- Tribuna Posillipo: 1.850 euro
- Tribuna Posillipo Premium: 2.150 euro
Rinnovi – Ridotto Cento Italia, 20 gare
- Curve Inferiori: 250 euro
- Curve Superiori: 450 euro
- Distinti Inferiori: 600 euro
- Distinti Superiori: 800 euro
- Distinti Superiori Premium: 940 euro
- Tribuna Nisida: 980 euro
- Tribuna Posillipo: 1.500 euro
- Tribuna Posillipo Premium: 1.750 euro
Nuovi abbonati – Full, 24 gare
- Curve Inferiori: 405 euro
- Curve Superiori: 700 euro
- Distinti Inferiori: 920 euro
- Distinti Superiori: 1.220 euro
- Distinti Superiori Premium: 1.450 euro
- Tribuna Nisida: 1.500 euro
- Tribuna Posillipo: 2.220 euro
- Tribuna Posillipo Premium: 2.580 euro
Nuovi abbonati – Italia, 20 gare
- Curve Inferiori: 280 euro
- Curve Superiori: 540 euro
- Distinti Inferiori: 720 euro
- Distinti Superiori: 950 euro
- Distinti Superiori Premium: 1.150 euro
- Tribuna Nisida: 1.200 euro
- Tribuna Posillipo: 1.800 euro
- Tribuna Posillipo Premium: 2.100 euro
I prezzi interi partono dunque dai 250 euro delle Curve Inferiori per i rinnovi nella formula Italia, mentre per i nuovi abbonati la soglia minima è di 280 euro per la stessa formula. Per la versione Full, i prezzi interi partono da 330 euro per i rinnovi e da 405 euro per i nuovi abbonati.
Per sottoscrivere l’abbonamento sarà necessario possedere la Fidelity Card del Napoli, la Fan Stadium Card. Il club consiglia ai tifosi in possesso di una card scaduta o in scadenza di rinnovarla fin da subito. La Fidelity Card ha un costo di 20 euro e una durata di tre anni. È acquistabile online e può essere richiesta anche dai minorenni, con sottoscrizione da parte di un genitore o di chi esercita la potestà genitoriale. Sulla card potranno essere caricati anche i biglietti per le eventuali fasi successive di Coppa Italia, UEFA Champions League e per le amichevoli.
L’abbonamento per la stagione 2026/27 sarà acquistabile esclusivamente online tramite il sito di riferimento. Al termine della procedura, l’abbonato riceverà via e-mail il tagliando/segnaposto da portare con sé allo stadio. Sarà inoltre possibile rateizzare l’importo dell’abbonamento. Al prezzo di vendita saranno applicate le commissioni di servizio.