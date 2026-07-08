Per l’anno dei 100 anni del Napoli, il club ha scelto di confermare i prezzi della stagione 2025/26. Sottoscrivendo un nuovo abbonamento a tariffa intera, sarà possibile seguire la squadra allo stadio Maradona a partire da un prezzo di 14 euro a partita .

Il Napoli ha presentato ufficialmente la campagna abbonamenti per la stagione 2026/27, quella del Centenario del club azzurro. La sottoscrizione sarà disponibile a partire da venerdì 10 luglio 2026 , con una prima fase riservata agli abbonati della stagione 2025/26 e una successiva vendita libera aperta a tutti dal 3 agosto fino a esaurimento dei posti disponibili.

La campagna abbonamenti del Napoli per la stagione del Centenario si intitola “Pe’ cient’anne” e avrà come volto simbolico Nonno Guido, tifoso nato nell’agosto del 1926, scelto dal club per rappresentare il legame tra la società azzurra e le diverse generazioni di sostenitori. L’obiettivo è accompagnare una stagione particolarmente significativa per la storia del club, che si prepara a celebrare i suoi 100 anni con una campagna costruita sul tema della fedeltà e del rapporto tra Napoli, la squadra e il proprio pubblico.

Abbonamenti Napoli: le due formule e le fasi di vendita

Le formule previste per la stagione 2026/27 sono due: Full e Italia. La versione Full comprende 24 gare: le 19 partite casalinghe di Serie A, una gara di Coppa Italia (l’ottavo di finale) e le quattro partite interne della League Phase di UEFA Champions League. La versione Italia, invece, comprende 20 gare: le 19 partite casalinghe di Serie A e una gara di Coppa Italia.

La formula Italia consente il cambio utilizzatore per 5 gare, mentre la formula Full lo consente per 10 gare. Il cambio dovrà essere completato entro 24 ore dall’inizio dell’evento e in favore di un altro utilizzatore in possesso della Fidelity Card del Napoli, alle stesse condizioni di tariffa.

Per quanto riguarda le coppe, la formula Italia garantisce prelazione e sconto per le gare della League Phase di UEFA Champions League, mentre nella formula Full le quattro partite casalinghe della prima fase sono già comprese. La prelazione con sconto per le eventuali gare successive alla League Phase è invece prevista solo per l’abbonamento Full. Entrambe le formule includono prelazione e sconto per le gare di Coppa Italia successive agli ottavi.

Solo la formula Full prevede inoltre il diritto di precedenza su un biglietto extra per i big match contro Juventus, Inter, Milan e Roma.

La campagna abbonamenti 2026/27 sarà strutturata in due fasi. La Fase 1, riservata agli abbonati 2025/26, prenderà il via il 10 luglio alle ore 12.00 e si chiuderà il 2 agosto alle 23.59. La Fase 2, dedicata alla vendita libera, inizierà il 3 agosto alle ore 12.00 e terminerà il 16 agosto alle 23.59.

Durante la prima fase, gli abbonati 2025/26 potranno confermare il proprio posto e la tipologia di abbonamento scelta, cambiare posto o settore mantenendo la stessa formula oppure modificare sia posto/settore sia tipologia di abbonamento, scegliendo tra le opzioni da 20 o 24 gare. Il club ha precisato inoltre che gli abbonati 2025/26 non potranno cedere il diritto di prelazione a terzi: chi non rinnoverà entro la Fase 1 perderà ogni diritto sul vecchio posto.

Abbonamenti Napoli: agevolazioni per Under 14 e Under 30

Sono previste tariffe agevolate per i tifosi più giovani, sia per gli abbonati 2025/26 sia per i nuovi abbonati.

Per gli Under 14 è previsto uno sconto medio del 50% rispetto alla tariffa intera, applicato in tutti i settori. Per gli Under 30, invece, lo sconto medio è del 25% rispetto alla tariffa intera e sarà applicato nei settori Curve Inferiori, Distinti Inferiori e Tribuna Nisida.

Gli abbonati 2025/26 che rinnoveranno durante la Fase 1 avranno inoltre accesso alla tariffa scontata Ridotto Cento, riservata esclusivamente alla finestra di prelazione.