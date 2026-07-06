Eredità Agnelli, archiviata a Torino l'indagine su Lapo e Ginevra Elkann

Novità importanti arrivano in merito all’inchiesta sull’eredità Agnelli, con particolare riferimento all’Avvocato e alla moglie Marella Caracciolo, che vede contrapposti la figlia Margherita e i nipoti John, Lapo e Ginevra.

E proprio per quest’ultimi, nella giornata di oggi è arrivata l’archiviazione per «difetto dell’elemento psicologico». La stessa motivazione è stata ritenuta valida anche per la posizione del notaio svizzero Urs Robert Von Gruenigen, il quale nella vicenda è stato «strumentalizzato».