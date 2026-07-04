“C’è una regia che vuole destabilizzare la Lazio e farla finire in mani ignote”. È uno dei concetti chiave che, secondo quanto riportato da Il Fatto Quotidiano, Claudio Lotito ha ribadito il 30 giugno scorso ai pm, quando il senatore di Forza Italia è stato sentito per diverse ore negli uffici della Procura di Roma. Il contesto è un’ampia inchiesta per i reati di aggiotaggio, atti persecutori e tentata estorsione proprio nei confronti del presidente della Ss Lazio.

Lotito è stato ascoltato in qualità di persona offesa e ha ripercorso diversi aspetti a suo dire poco chiari della dura protesta della tifoseria, sia in termini di collegamenti ipotizzati con la criminalità organizzata, sia in relazione a una presunta “regia terza ed esterna – ha dichiarato a verbale – tesa a destabilizzare economicamente l’asset societario della Ss Lazio, minando la sua stabilità finanziaria e azionaria”.

Con i pm, infatti, il senatore, ha proseguito il quotidiano, ha tracciato anche una mappa finanziaria e politica della contestazione. Tra i vari elementi portati ai magistrati, Lotito ha fatto riferimento alla presenza, durante le ultime manifestazioni, di alcuni personaggi noti della politica italiana. Tra questi, un ex fedelissimo berlusconiano, Mauro Masi, oggi presidente della Banca del Fucino, l’ente di credito attraverso il quale i tifosi vorrebbero avviare un’iniziativa di azionariato popolare. Altro aspetto riguarda la presa di posizione editoriale de Il Tempo, di proprietà della famiglia del deputato leghista Antonio Angelucci. Una campagna portata avanti non da un giornalista qualsiasi, ma dall’ex facilitatore Luigi Bisignani, oggi opinionista del quotidiano romano di area centrodestra. Non solo. Sul palco dei contestatori è salito addirittura il presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca.