La Lazio ha presentato ufficialmente la nuova maglia casalinga e la terza maglia per la stagione sportiva 2026/27 . I kit sono realizzati da Mizuno e puntano a unire richiami alla tradizione biancoceleste, riferimenti alla città di Roma e soluzioni stilistiche contemporanee.

Uno degli elementi distintivi della divisa è il tessuto con il monogramma SSL900. La sigla unisce le iniziali del club al numero 900, richiamo al 1900, anno di fondazione della S.S. Lazio. Lo stesso motivo è presente anche sotto il colletto e sul fronte dei calzettoni, creando un elemento grafico ricorrente all’interno del kit. La maglia presenta inoltre rifiniture pulite, inserti blu navy e un branding discreto integrato nei polsini e negli orli interni. L’obiettivo è quello di proporre una divisa legata alla storia del club, ma con un’impostazione più attuale. Accanto alla prima maglia, la Lazio ha svelato anche la nuova terza divisa da gioco. Il kit è caratterizzato da un colore blu navy e da dettagli in oro. In questo caso, il design punta su un’identità più urbana e contemporanea, con richiami grafici alla città di Roma. La trama della terza maglia si ispira infatti ai mosaici e alle geometrie delle antiche pavimentazioni romane, reinterpretati attraverso un linguaggio visivo moderno. Le linee pulite e i dettagli cromatici contribuiscono a costruire una maglia pensata sia per il campo sia come capo lifestyle.