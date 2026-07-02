Niente blocco delle dismissioni, l'AIA boccia cinque arbitri per la stagione 2026/27

La proposta della CAN A e B, avanzata dal designatore ad interim Dino Tommasi di congelare per questa stagione le consuete cinque dismissioni di arbitri presenti nell’organico è stata alla fine bocciata. Una eccezione che avrebbe comunque consentito la promozione di arbitri emergenti, che sarebbero andati ad aumentare le fila dell’organico, senza la pressione di sostituire colleghi molto più esperti. Ma niente da fare. Stessa cosa accadrà anche per addetti VAR e assistenti.

Le promozioni, come previsto, hanno riguardato cinque arbitri: Marco Di Loreto (sezione di Terni), Mattia Drigo (Portogruaro), Dario Madonia (Palermo), Edoardo Manedo Mazzoni (Prato) e Alberto Poli (Verona). Al contrario, i direttori di gara dismessi sono Rosario Abisso (sezione di Palermo), Ivano Pezzuto (Lecce), Marco Piccinini (Forlì), Federico Dionisi (L’Aquila), Luca Massimi (Termoli). In virtù di ciò i direttori di gara fra CAN A e B rimangono 42.