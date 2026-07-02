Europei Under 19, dove vedere Italia Croazia in tv e streaming

Se hai cliccato su questo articolo stai cercando dove vedere Italia Croazia Under 19 tv streaming, gara valida per la seconda giornata del torneo continentale che si sta svolgendo in Galles.
Dopo la vittoria all’esordio contro la Serbia, gli Azzurrini sono alla caccia del successo che gli permetterebbe di strappare il pass per la fase a eliminazione diretta, che partirà direttamente dalle semifinali, visto che saranno le prime due di ognuno dei due gironi a qualificarsi. Quindi per l’Italia del commissario tecnico Alberto Bollini la gara di oggi è fondamentale.
Dove vedere Italia Croazia Under 19 tv streaming? Quando si gioca e tutti i dettagli
Italia-Croazia Under 19, match valido per la seconda giornata degli Europei di categoria, si terrà allo stadio The Oval di Caernarfon, giovedì 2 luglio 2026 con il calcio d’inizio dell’incontro fissato per le ore 15.00. La sfida sarà visibile in chiaro su Rai Sport e in streaming sulla piattaforma Rai Play.
Questi invece i convocati del Ct Bollini per gli Europei 2026 in Galles:
PORTIERI
- Massimo Pessina (Bologna), Tommaso Vannucchi (Cosenza)
DIFENSORI
- Matteo Cocchi (Inter), Cristiano De Paoli (Como), Mattia Marello (Inter), Federico Nardin (Roma), Andrea Natali (AZ Alkmaar), Niccolò Rizzo (Juventus), Francesco Verde (Juventus)
CENTROCAMPISTI
- Federico Coletta (Benfica), Christian Comotto (Spezia), Mattia Liberali (Catanzaro), Matteo Mantini (Grasshopper), Emanuele Sala (Milan), Samuel Wiafe (Modena)
ATTACCANTI
- Antonio Arena (Roma), Javison Osarumwense Idele (Atalanta), Destiny Onoguekhan Elimoghale (Juventus), Jamal Iddrissou (Inter), Mattia Mosconi (Inter)