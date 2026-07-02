Europei Under 19, dove vedere Italia Croazia in tv e streaming

Se hai cliccato su questo articolo stai cercando dove vedere Italia Croazia Under 19 tv streaming, gara valida per la seconda giornata del torneo continentale che si sta svolgendo in Galles.

Dopo la vittoria all’esordio contro la Serbia, gli Azzurrini sono alla caccia del successo che gli permetterebbe di strappare il pass per la fase a eliminazione diretta, che partirà direttamente dalle semifinali, visto che saranno le prime due di ognuno dei due gironi a qualificarsi. Quindi per l’Italia del commissario tecnico Alberto Bollini la gara di oggi è fondamentale.