Mondiali 2026, la Francia vola agli ottavi: il tabellone completo del torneo

I Mondiali 2026 stanno entrando sempre di più nel vivo ed è arrivato il momento dei turni più entusiasmanti. La rassegna iridata FIFA andrà avanti fino al prossimo 19 luglio, giorno della finalissima che si disputerà in New Jersey, alternandosi fra Stati Uniti, Messico e Canada.
Con le sfide nel mezzo dello scorso weekend, sono state ufficializzate tutte le 32 squadre qualificate alla fase a eliminazione diretta, che per la prima volta ha preso il via con i sedicesimi di finale. Gli incontri cominciati e hanno riservato le prime sorprese, soprattutto sul fronte delle formazioni europee. Germania e Olanda sono state eliminate rispettivamente da Paraguay e Marocco.
Nella serata di ieri, la Francia non ha tradito le aspettative e ha eliminato la Svezia con un netto 3-0. Avanti anche la Norvegia, mentre nella notte il Messico ha superato l’Ecuador e al momento tutte le formazioni padrone di casa sono ancora in gioco.
Tabellone Mondiali 2026 – I gironi del torneo
Di seguito, la situazione definitiva dei gironi della Coppa del Mondo, con tutte le squadre che sono avanzate al turno successivo:
- Gruppo A: Messico 9, Sudafrica 4, Corea del Sud 3, Repubblica Ceca 1
- Gruppo B: Svizzera 7, Canada 4, Bosnia 4, Qatar 1
- Gruppo C: Brasile 7, Marocco 7, Scozia 3, Haiti 0
- Gruppo D: Stati Uniti 6, Australia 4, Paraguay 4, Turchia 4
- Gruppo E: Germania 6, Costa d’Avorio 6, Ecuador 4, Curaçao 1
- Gruppo F: Olanda 7, Giappone 5, Svezia 4, Tunisia 0
- Gruppo G: Belgio 5, Egitto 5, Iran 3, Nuova Zelanda 1
- Gruppo H: Spagna 7, Capo Verde 3, Uruguay 2, Arabia Saudita 2
- Gruppo I: Francia 9, Norvegia 6, Senegal 3, Iraq 0
- Gruppo J: Argentina 9, Austria 4, Algeria 4, Giordania 0
- Gruppo K: Colombia 7, Portogallo 5, Repubblica Democratica del Congo 4, Uzbekistan 0
- Gruppo L: Inghilterra 7, Croazia 6, Ghana 4, Panama 0
Le prime due squadre di ogni girone e le otto migliori terze classificate dei gironi si sono qualificate per i sedicesimi di finale della Coppa del Mondo FIFA 2026. E, alla fine della terza giornata della fase a gironi, questa è la situazione definitiva per la classifica delle migliori terze (in rosso le squadre qualificate):
- Congo 4 punti – 4 gol fatti e 3 subiti
- Svezia 4 punti – 7 gol fatti e 7 subiti
- Ghana 4 punti – 2 gol fatti e 2 subiti
- Ecuador 4 punti – 2 gol fatti e 2 subiti
- Bosnia 4 punti – 5 gol fatti e 6 subiti
- Algeria 4 punti – 5 gol fatti e 7 subiti
- Paraguay 4 punti – 2 gol fatti e 4 subiti
- Senegal 3 punti – 8 gol fatti e 6 subiti
- Iran 3 punti – 3 gol fatti e 3 subiti
- Corea del Sud 3 punti – 2 gol fatti e 3 subiti
- Scozia 3 punti – 1 gol fatto e 4 subiti*
- Uruguay 2 punti – 3 gol fatti e 4 subiti*
Tabellone Mondiali 2026 – Il quadro della fase ad eliminazione diretta
Via via che si sono disputate le partite, anche la fase a eliminazione diretta ha preso forma. Il tabellone finale mostra già incroci molto interessanti ai sedicesimi di finale, ma sono gli ottavi – in proiezione – che possono già regalare dei match di altissimo livello. La Spagna potrebbe affrontare il Portogallo e il Brasile se la vedrà con la Norvegia. Percorso più agevole – almeno sulla carta – per Inghilterra e Argentina.
Tabellone Mondiali 2026 – Le date della fase ad eliminazione diretta
Questo invece il calendario Mondiali 2026 con gli orari italiani per la fase ad eliminazione diretta:
Sedicesimi di finale
- Sudafrica–Canada 0-1 (partita 73)
- Brasile–Giappone 2-1 (partita 76)
- Germania–Paraguay 1-1 (3-4 d.c.r.) (partita 74)
- Olanda–Marocco 1-1 (2-3 d.c.r.) (partita 75)
- Costa d’Avorio–Norvegia 2-1 (partita 78)
- Francia-Svezia 3-0 (partita 77)
- Messico–Ecuador 2-0 (partita 79)
- Inghilterra-RD Congo, mercoledì 1 luglio (ore 18) – Atlanta Stadium (partita 80)
- Belgio–Senegal, mercoledì 1 luglio (ore 22) – Seattle Stadium (partita 82)
- Stati Uniti–Bosnia, giovedì 2 luglio (ore 2) – San Francisco Bay Area Stadium (partita 81)
- Spagna–Austria, giovedì 2 luglio (ore 21) – Los Angeles Stadium (partita 84)
- Portogallo-Croazia, venerdì 3 luglio (ore 1) – Toronto Stadium (partita 83)
- Svizzera–Algeria, venerdì 3 luglio (ore 5) – BC Place Vancouver (partita 85)
- Australia–Egitto, venerdì 3 luglio (ore 20) – Dallas Stadium (partita 88)
- Colombia-Ghana, sabato 4 luglio (ore 3.30) – Kansas City Stadium (partita 87)
- Argentina–Capo Verde, sabato 4 luglio (ore 24) – Miami Stadium (partita 86)
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Ottavi di finale
- Canada–Marocco, sabato 4 luglio (ore 19) – Houston Stadium (partita 90)
- Paraguay–Francia, sabato 4 luglio (ore 23) – Philadelphia Stadium (partita 89)
- Brasile–Norvegia, domenica 5 luglio (ore 22) – New York New Jersey Stadium (partita 91)
- Messico-Vincente partita 80, lunedì 6 luglio (ore 2) – Mexico City Stadium (partita 92)
- Vincente partita 83-Vincente partita 84, lunedì 6 luglio (ore 21) – Dallas Stadium (partita 93)
- Vincente partita 81-Vincente partita 82, martedì 7 luglio (ore 2) – Seattle Stadium (partita 94)
- Vincente partita 86-Vincente partita 88, martedì 7 luglio (ore 18) – Atlanta Stadium (partita 95)
- Vincente partita 85-Vincente partita 87, martedì 7 luglio (ore 22) – BC Place Vancouver (partita 96)
Quarti di finale
- Vincente partita 89-Vincente partita 90, giovedì 9 luglio (ore 22) – Boston Stadium (partita 97)
- Vincente partita 93-Vincente partita 94, venerdì 10 luglio (ore 21) – Los Angeles Stadium (partita 98)
- Vincente partita 91-Vincente partita 92, sabato 11 luglio (ore 23) – Miami Stadium (partita 99)
- Vincente partita 95-Vincente partita 96, domenica 12 luglio (ore 3) – Kansas City Stadium (partita 100)
Semifinali
- Vincente partita 97-Vincente partita 98, martedì 14 luglio (ore 21) – Dallas Stadium (partita 101)
- Vincente partita 99-Vincente partita 100, mercoledì 14 luglio (ore 21) – Atlanta Stadium (partita 102)
Finale
- Finale terzo posto, sabato 18 luglio (ore 23) – Miami Stadium
- Finale, domenica 19 luglio (ore 21) – New York New Jersey Stadium