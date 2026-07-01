Mondiali 2026, la Francia vola agli ottavi: il tabellone completo del torneo

I Mondiali 2026 stanno entrando sempre di più nel vivo ed è arrivato il momento dei turni più entusiasmanti. La rassegna iridata FIFA andrà avanti fino al prossimo 19 luglio, giorno della finalissima che si disputerà in New Jersey, alternandosi fra Stati Uniti, Messico e Canada.

Con le sfide nel mezzo dello scorso weekend, sono state ufficializzate tutte le 32 squadre qualificate alla fase a eliminazione diretta, che per la prima volta ha preso il via con i sedicesimi di finale. Gli incontri cominciati e hanno riservato le prime sorprese, soprattutto sul fronte delle formazioni europee. Germania e Olanda sono state eliminate rispettivamente da Paraguay e Marocco.

Nella serata di ieri, la Francia non ha tradito le aspettative e ha eliminato la Svezia con un netto 3-0. Avanti anche la Norvegia, mentre nella notte il Messico ha superato l’Ecuador e al momento tutte le formazioni padrone di casa sono ancora in gioco.

Tabellone Mondiali 2026 – I gironi del torneo

Di seguito, la situazione definitiva dei gironi della Coppa del Mondo, con tutte le squadre che sono avanzate al turno successivo:

Gruppo A: Messico 9 , Sudafrica 4 , Corea del Sud 3, Repubblica Ceca 1

, , Corea del Sud 3, Repubblica Ceca 1 Gruppo B: Svizzera 7 , Canada 4 , Bosnia 4 , Qatar 1

, , , Qatar 1 Gruppo C: Brasile 7 , Marocco 7 , Scozia 3, Haiti 0

, , Scozia 3, Haiti 0 Gruppo D: Stati Uniti 6 , Australia 4 , Paraguay 4 , Turchia 4

, , , Turchia 4 Gruppo E: Germania 6 , Costa d’Avorio 6 , Ecuador 4 , Curaçao 1

, , , Curaçao 1 Gruppo F: Olanda 7 , Giappone 5 , Svezia 4 , Tunisia 0

, , , Tunisia 0 Gruppo G: Belgio 5 , Egitto 5 , Iran 3, Nuova Zelanda 1

, , Iran 3, Nuova Zelanda 1 Gruppo H: Spagna 7 , Capo Verde 3 , Uruguay 2, Arabia Saudita 2

, , Uruguay 2, Arabia Saudita 2 Gruppo I: Francia 9 , Norvegia 6 , Senegal 3 , Iraq 0

, , , Iraq 0 Gruppo J: Argentina 9 , Austria 4, Algeria 4 , Giordania 0

, , Giordania 0 Gruppo K: Colombia 7 , Portogallo 5 , Repubblica Democratica del Congo 4 , Uzbekistan 0

, , , Uzbekistan 0 Gruppo L: Inghilterra 7, Croazia 6, Ghana 4, Panama 0

Le prime due squadre di ogni girone e le otto migliori terze classificate dei gironi si sono qualificate per i sedicesimi di finale della Coppa del Mondo FIFA 2026. E, alla fine della terza giornata della fase a gironi, questa è la situazione definitiva per la classifica delle migliori terze (in rosso le squadre qualificate):