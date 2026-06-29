Wimbledon 2026 ha alzato il sipario e terrà compagnia agli appassionati del grande tennis fino all’11 luglio, con un tabellone che promette emozioni. In queste settimane il tempio dell’erba londinese ospiterà uno dei tornei più attesi della stagione. Wimbledon è infatti il torneo di tennis più antico e prestigioso al mondo. Il torneo si svolge ogni anno a Londra, nel quartiere di Wimbledon, presso l’All England Lawn Tennis and Croquet Club (AELTC), fondato nel 1868.
L’AELTC è un complesso sportivo esclusivo e iconico, noto per la sua atmosfera tradizionale e impeccabile cura del manto erboso. Dispone di circa 18 campi da gara, tutti in erba, oltre a diversi campi di allenamento. Il torneo di Wimbledon è famoso per il dress code bianco imposto ai giocatori, per le fragole con panna sugli spalti e per l’assoluto rispetto della tradizione britannica.
Tabellone Wimbledon 2026 – Sette gli italiani presenti
Erano sette gli italiani presenti nel tabellone del singolare maschile di Wimbledon 2026. Non solo Jannik Sinner, numero uno ATP e campione in carica. Ecco tutti i presenti:
- Jannik Sinner
- Flavio Cobolli
- Matteo Berrettini
- Matteo Arnaldi
- Lorenzo Sonego
- Federico Darderi (eliminato al primo turno)
- Andrea Bellucci
Tabellone Wimbledon 2026 – Assente ancora Alcaraz
Come accaduto per il Roland Garros, Sinner parteciperà al torneo senza il suo grandissimo rivale, e numero due del ranking ATP, Carlos Alcaraz, ancora alle prese con un infortunio al polso destro.
Ecco i vincitori dei primi due tornei del Grande Slam 2026:
- Australian Open: Carlos Alcaraz
- Roland Garros: Alexander Zverev
Albo d’oro Wimbledon (ultimi 5 anni)
Jannik Sinner proverà dunque a confermarsi dopo il successo conquistato nella passata edizione del torneo. Ecco l’albo d’oro degli ultimi cinque anni:
- 2021 – Novak Djokovic
- 2022 – Novak Djokovic
- 2023 – Carlos Alcaraz
- 2024 – Carlos Alcaraz
- 2025 – Jannik Sinner
Tabellone Wimbledon 2026 – Tutti gli incroci
Di seguito la parte alta del tabellone:
Questa invece la parte bassa: