Si è aperta nella giornata odierna in Italia la sessione estiva dei trasferimenti, che accompagnerà tifosi e addetti ai lavori per i mesi di luglio e agosto prima della chiusura fissata all’inizio di settembre. Nel nostro Paese, il via delle operazioni è fissato ufficialmente per oggi – lunedì 29 giugno -, mentre la chiusura è calendarizzata per la giornata di martedì 1° settembre, con orario fissato alle ore 20.00 per la Serie A, la Serie B e la Serie C. Ma non tutte le leghe hanno fissato la stessa deadline, anche se le più importanti hanno deciso di allinearsi da questo punto di vista.

Guardando per esempio ai cosiddetti Big 5, la Premier League chiuderà il mercato alle 24.00 (ora italiana, nel Regno Unito saranno le 23.00). Stesso discorso per la Liga spagnola, che ha fissato lo stop alle trattative per le ore 24.00. La Ligue 1 chiuderà sempre il 1° settembre e l’orario è fissato come per l’Italia alle ore 20.00, e sulla stessa linea si trova anche la Bundesliga.