Si è aperta nella giornata odierna in Italia la sessione estiva dei trasferimenti, che accompagnerà tifosi e addetti ai lavori per i mesi di luglio e agosto prima della chiusura fissata all’inizio di settembre. Nel nostro Paese, il via delle operazioni è fissato ufficialmente per oggi – lunedì 29 giugno -, mentre la chiusura è calendarizzata per la giornata di martedì 1° settembre, con orario fissato alle ore 20.00 per la Serie A, la Serie B e la Serie C. Ma non tutte le leghe hanno fissato la stessa deadline, anche se le più importanti hanno deciso di allinearsi da questo punto di vista.
Guardando per esempio ai cosiddetti Big 5, la Premier League chiuderà il mercato alle 24.00 (ora italiana, nel Regno Unito saranno le 23.00). Stesso discorso per la Liga spagnola, che ha fissato lo stop alle trattative per le ore 24.00. La Ligue 1 chiuderà sempre il 1° settembre e l’orario è fissato come per l’Italia alle ore 20.00, e sulla stessa linea si trova anche la Bundesliga.
Va ricordato che gli orari di chiusura sono riferiti all’acquisto (e deposito di contratti) dei calciatori e non alla loro cessione, per la quale vale l’orario di stop al mercato della lega alla quale appartiene la società acquirente. Dunque, eventuali cessioni di calciatori verso club di Paesi che chiudono il mercato più avanti nel tempo, come ad esempio l’Arabia Saudita, possono essere portate a termine anche a mercato nazionale chiuso.
Quando apre e quando chiude il calciomercato estivo? Le date delle leghe principali
Di seguito, le date e gli orari dell’inizio e della fine del mercato estivo nei principali campionati europei e nel mercato in Arabia Saudita, che negli ultimi anni si è rivelato un fattore per diversi club europei:
- Da lunedì 29 giugno a martedì 1° settembre 2026, ore 20.00 – Serie A (Italia)
- Da mercoledì 1° luglio a martedì 1° settembre 2026, ore 20.00 – Bundesliga (Germania)
- Da mercoledì 1° luglio a martedì 1° settembre 2026, ore 20.00 – Ligue 1 (Francia)
- Da mercoledì 1° luglio a martedì 1° settembre 2026, ore 23.59 – Liga (Spagna)
- Da lunedì 15 giugno a martedì 1° settembre 2026, ore 23.59 – Premier League (Inghilterra)
- Da mercoledì 22 luglio a lunedì 12 ottobre 2026 – Saudi Pro League (Arabia Saudita)