Europei Under 19, dove vedere Italia Serbia in tv e streaming

Se hai cliccato su questo articolo stai cercando dove vedere Italia Serbia Under 19 tv streaming, gara valida per la prima giornata del torneo continentale che si sta svolgendo in Galles.
Gli Azzurrini sono stati inseriti nel gruppo B insieme a Ucraina, Croazia e, appunto, Serbia. A strappare il pass per la fase a eliminazione diretta, che partirà direttamente dalle semifinali, saranno le prime due di ognuno dei due gironi. Quindi per l’Italia del commissario tecnico Alberto Bollini è fondamentale non sbagliare l’esordio.
Dove vedere Italia Serbia Under 19 tv streaming? Quando si gioca e tutti i dettagli
Italia-Serbia Under 19, match valido per la prima giornata degli Europei di categoria, si terrà allo stadio The Oval di Caernarfon, lunedì 29 giugno 2026 con il calcio d’inizio dell’incontro fissato per le ore 17.00. La sfida sarà visibile in chiaro su Rai Sport e in streaming sulla piattaforma Rai Play.
Questi invece i convocati del Ct Bollini per gli Europei 2026 in Galles:
PORTIERI
- Massimo Pessina (Bologna), Tommaso Vannucchi (Cosenza)
DIFENSORI
- Matteo Cocchi (Inter), Cristiano De Paoli (Como), Mattia Marello (Inter), Federico Nardin (Roma), Andrea Natali (AZ Alkmaar), Niccolò Rizzo (Juventus), Francesco Verde (Juventus)
CENTROCAMPISTI
- Federico Coletta (Benfica), Christian Comotto (Spezia), Mattia Liberali (Catanzaro), Matteo Mantini (Grasshopper), Emanuele Sala (Milan), Samuel Wiafe (Modena)
ATTACCANTI
- Antonio Arena (Roma), Javison Osarumwense Idele (Atalanta), Destiny Onoguekhan Elimoghale (Juventus), Jamal Iddrissou (Inter), Mattia Mosconi (Inter)