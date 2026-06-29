Europei Under 19, dove vedere Italia Serbia in tv e streaming

Se hai cliccato su questo articolo stai cercando dove vedere Italia Serbia Under 19 tv streaming, gara valida per la prima giornata del torneo continentale che si sta svolgendo in Galles.

Gli Azzurrini sono stati inseriti nel gruppo B insieme a Ucraina, Croazia e, appunto, Serbia. A strappare il pass per la fase a eliminazione diretta, che partirà direttamente dalle semifinali, saranno le prime due di ognuno dei due gironi. Quindi per l’Italia del commissario tecnico Alberto Bollini è fondamentale non sbagliare l’esordio.