Comcast scorpora NBC Universal e Sky: separate le attività media e tech

Nel dettaglio, NBC Universal includerà gli studios Universal, la divisione parchi di intrattenimento, i network NBC e Telemundo, Sky (società attiva anche in Italia) e il servizio streaming Peacock. L’altra società sarà invece Comcast con le sue attività Internet, wireless e tv via cavo.

La società statunitense Comcast Corporation ha annunciato oggi l’intenzione di separarsi in due società indipendenti, entrambe quota in Borsa, attraverso uno spin-off esentasse di NBC Universal e Sky . Al completamento dell’operazione, gli azionisti della società deterranno azioni sia di Comcast sia di NBC Universal, dando vita a due realtà focalizzate, entrambe caratterizzate da una significativa dimensione, solidi profili finanziari e distinte opportunità strategiche.

«La separazione proposta riflette la strategia di Comcast di posizionare le proprie attività per competere e avere successo in mercati in rapida evoluzione. Poiché l’innovazione tecnologica, il comportamento dei consumatori e le dinamiche competitive continuano a trasformare i settori dei media e delle comunicazioni, il Consiglio di amministrazione e il management di Comcast ritengono che ciascuna società sarà meglio posizionata per perseguire le proprie priorità strategiche, investire nella crescita e creare valore a lungo termine per gli azionisti come entità indipendente», si legge nella nota del gruppo.

Brian L. Roberts continuerà a essere attivamente coinvolto nella guida di Comcast e NBC Universal, lavorando in collaborazione con gli amministratori delegati di entrambe le società. Mike Cavanagh sarà l’amministratore delegato di NBCUniversal, mentre l’ex direttore finanziario di Comcast, Michael Angelakis, diventerà amministratore delegato di Comcast dopo il completamento della separazione. Nel periodo transitorio ricoprirà il ruolo di consulente strategico.

Comcast continuerà a concentrarsi sull’offerta di servizi ai clienti facendo leva sulla più grande rete convergente degli Stati Uniti, che raggiunge oltre 65 milioni di abitazioni e imprese, su un’architettura di rete in fibra intelligente e su piattaforme tecnologiche globali. Grazie a una delle attività wireless in più rapida crescita del Paese, alla principale piattaforma di servizi alle imprese del settore e a una consistente capacità di generare flussi di cassa, Comcast ritiene di essere ben posizionata per una crescita di lungo periodo.

NBC Universal sarà invece una delle principali società globali dei media e dell’intrattenimento, con attività che comprenderanno i parchi a tema Universal, gli studi cinematografici e televisivi Universal, le reti NBC e Telemundo, Peacock, Bravo e, inoltre, Sky, che entrerà a far parte del portafoglio globale del gruppo come business europeo dei media. L’azienda potrà contare su un portafoglio di proprietà intellettuali di livello mondiale, un vasto catalogo di contenuti, elevate capacità produttive e una forte presenza nei settori dello sport, dell’informazione e dell’intrattenimento.