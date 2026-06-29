Adesso è anche ufficiale. Enzo Maresca è stato scelto come nuovo allenatore del Manchester City . Il club inglese ha annunciato la nomina del tecnico italiano come nuovo manager della prima squadra maschile. Per l’ex allenatore di Leicester e Chelsea si tratta della terza esperienza all’interno dell’universo City, questa volta però nel ruolo più prestigioso: la guida della prima squadra.

«Il Manchester City è un club che conosco molto bene e avere la possibilità di allenare questa squadra è una grande opportunità», ha dichiarato Maresca nelle prime parole da nuovo manager dei Citizens. «Il City è un club gestito in maniera incredibile. Tutto ciò che fa è innovativo, pianificato e orientato a uno scopo preciso. Per un allenatore è una situazione ideale, perché garantisce la continuità di cui ho bisogno per lavorare in modo efficace».

Per Maresca si tratta, appunto, del terzo capitolo al Manchester City. In passato aveva guidato con successo l’Elite Development Squad, la formazione Under 23 del club, prima di entrare nello staff tecnico durante la stagione dello storico Treble. Ora il ritorno avviene con responsabilità completamente diverse, ma con una conoscenza già consolidata dell’ambiente.

«Questa sarà la mia terza esperienza qui. Conosco il club, conosco le richieste e conosco le aspettative», ha aggiunto il tecnico italiano. «La qualità delle persone che lavorano qui è ciò che rende questo posto così speciale e voglio ringraziarle per la fiducia nelle mie capacità. Non vedo l’ora di iniziare ad allenare i giocatori. Voglio che vinciamo, che giochiamo un buon calcio e che ci godiamo la pressione di rappresentare il Manchester City».

Dal Manchester City un indennizzo di 20 milioni al Chelsea

Contestualmente all’annuncio da parte del City, anche il Chelsea ha diramato un comunicato ufficiale con il quale ha voluto precisare alcuni punti della vicenda che portò all’addio ai Blues proprio da parte di Maresca a metà della passata stagione. Nella nota, il club ha precisato che riceverà un indennizzo da parte dei Cizens e di Maresca stesso.