Il Verona accelera sul nuovo stadio: sopralluogo degli architetti di Gensler al Bentegodi

Proprio nei giorni scorsi il Verona aveva annunciato di aver selezionato Gensler, uno degli studi di architettura più prestigiosi al mondo, per la progettazione del futuro impianto che sorgerà nell’area attualmente occupata dal Bentegodi. La scelta è rrivata dopo la presentazione al Comune di Verona dello studio di fattibilità del progetto, avvenuta il 5 novembre 2025, e rappresenta un passaggio chiave nel percorso che dovrebbe portare alla realizzazione di una nuova casa per il club scaligero.

Fondata a San Francisco nel 1965, Gensler è una delle più affermate e prestigiose società di architettura a livello globale, con decenni di esperienza nella progettazione e realizzazione di impianti sportivi e grandi sviluppi immobiliari.

Il portfolio di Gensler include stadi iconici e importanti strutture polifunzionali, tra cui Arena Corinthians a San Paolo, BMO Stadium a Los Angeles, Chase Center a San Francisco, Q2 Stadium ad Austin e Snapdragon Stadium a San Diego. La società ha costantemente dimostrato la propria capacità di sviluppare progetti distintivi, in grado di valorizzare sia l’esperienza degli utenti sia il potenziale commerciale.