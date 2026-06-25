La UEFA affonda PirloTV: smantellata una rete pirata da 950 milioni di visite

La chiusura rappresenta inoltre la prima collaborazione tra ACE e il Mexican Institute of Industrial Property nell’ambito di un memorandum d’intesa recentemente firmato per rafforzare la cooperazione contro la pirateria digitale. PirloTV era tra i più grandi servizi illegali di streaming sportivo operanti in Messico e faceva parte di una rete più ampia di siti pirata che attirava ogni anno centinaia di milioni di visite. Complessivamente, i domini colpiti dall’operazione generavano oltre 950 milioni di visite annuali a livello mondiale, di cui circa 230 milioni provenienti dal solo Messico . Il servizio era rivolto principalmente agli spettatori dell’America Latina, con una presenza particolarmente forte in Messico e Colombia , ma registrava anche un traffico significativo da mercati come Spagna e gli Stati Uniti .

L’ Alliance for Creativity and Entertainment (ACE) , insieme alla UEFA – membro del programma ACE Live Tie – e con il supporto delle autorità messicane, ha smantellato una vasta rete di pirateria sportiva collegata a PirloTV , che prendeva di mira principalmente il pubblico dell’America Latina. L’operazione ha interessato 44 domini associati alla rete pochi giorni prima della finale di UEFA Champions League, riflettendo la strategia più ampia di ACE basata su attività di intelligence, cooperazione con i governi e collaborazione tra i membri per colpire le infrastrutture della pirateria prima dei grandi eventi sportivi in diretta.

«Questa operazione dimostra la forza della collaborazione tra ACE, UEFA, i principali attori dell’industria e i partner governativi nel proteggere l’economia creativa e combattere la pirateria digitale su larga scala – ha commentato Larissa Knapp, vicepresidente esecutiva e responsabile della protezione dei contenuti della Motion Picture Association –. L’interruzione delle attività di PirloTV e dei domini associati invia un messaggio chiaro: le operazioni di streaming illegale sono sottoposte a una pressione crescente da parte delle autorità in tutto il mondo».

UEFA e UC3, l’organismo responsabile della gestione, vendita e distribuzione di tutti i diritti commerciali delle competizioni per club UEFA, hanno indicato il contrasto alla pirateria e la tutela dei broadcaster come una priorità centrale delle loro attività: «Contrastare la pirateria e proteggere la nostra rete globale di partner televisivi restano priorità fondamentali per UEFA e UC3, sostenendo gli investimenti nell’intero ecosistema del calcio europeo», ha affermato Diego Dabrio, esperto senior di protezione dei contenuti della UEFA. «Azioni come questa dimostrano la nostra determinazione a perseguire ogni strada possibile per interrompere e smantellare le reti di streaming illegale, rafforzando la tutela delle competizioni UEFA in tutto il mondo».