Al momento il calendario non propone grandi eventi calcistici, ma nelle prossime settimane nel palinsesto di Sky sono in programma importanti eventi sportivi visibili in esclusiva solo per gli abbonati:

Torna l’offerta “Prova Sky a 9 euro” , una formula che permette di accedere per 30 giorni all’intero ecosistema Sky e Netflix a soli 9 euro, senza rinnovo automatico e senza vincoli . L’iniziativa è valida fino al 31 dicembre 2026 per i nuovi clienti.

Prova Sky a 9 euro: che cosa include la promozione

Sul fronte sportivo, con “Prova Sky a 9 euro” gli utenti possono accedere per un mese a Sky Sport e Sky Calcio, oltre ai contenuti di intrattenimento e cinema.

L’offerta sportiva dei canali Sky Sport prevede il grande tennis, con Wimbledon che prenderà il via il 29 giugno, US Open, i principali tornei ATP e WTA, tra cui le Finals; tutta la Formula 1 e la MotoGP in diretta esclusiva; il meglio del basket italiano, europeo e l’NBA; numerosissime altre discipline.

Non solo sport. L’offerta include anche Sky TV, Sky Cinema, Sky Kids e Netflix Standard con pubblicità. Gli utenti possono infatti accedere a serie TV italiane e internazionali, produzioni Sky Original, documentari, programmi per tutta la famiglia e alle prime visioni cinematografiche.

Incluso anche Paramount+ attraverso il pacchetto Sky Cinema. Netflix invece è integrato direttamente nell’interfaccia Sky Stream e consente la visione in Full HD su due dispositivi contemporaneamente.

Prova Sky: ecco come funziona

Prova Sky per 30 giorni è facile e non serve la parabola. Ecco nel dettaglio come funziona:

Finalizza l’acquisto ( clicca qui per maggiori info ) Dopo pochi minuti riceverai una mail con le istruzioni per attivare il tuo Sky iD Accedi all’app Sky Go dal tuo smartphone, tablet o pc Vedi subito tutti i contenuti Sky e Netflix Dopo pochi giorni riceverai comodamente a casa il decoder Collega il decoder alla tv in pochi semplici passi Vivi i contenuti Sky dove e come vuoi, sulla tua TV e sui tuoi device.

I dettagli dell’offerta “Prova Sky” per 30 giorni

“Prova Sky” costa 9 euro una sola volta. Nel prezzo sono inclusi attivazione, consegna del decoder Sky Stream e accesso a tutti i pacchetti previsti dall’offerta.

Al termine dei 30 giorni la visione si interrompe automaticamente: non è previsto alcun rinnovo automatico né alcun addebito successivo. L’utente potrà decidere liberamente se sottoscrivere un nuovo abbonamento Sky oppure restituire il decoder presso un punto vendita Sky.

L’offerta è riservata ai nuovi clienti Sky TV o a coloro che non risultano abbonati da almeno 18 mesi e non abbiano già usufruito di una precedente promozione “Prova Sky”.