Torna l’offerta “Prova Sky a 9 euro”, una formula che permette di accedere per 30 giorni all’intero ecosistema Sky e Netflix a soli 9 euro, senza rinnovo automatico e senza vincoli. L’iniziativa è valida fino al 31 dicembre 2026 per i nuovi clienti.
Al momento il calendario non propone grandi eventi calcistici, ma nelle prossime settimane nel palinsesto di Sky sono in programma importanti eventi sportivi visibili in esclusiva solo per gli abbonati:
- Il grande tennis di Wimbledon: da lunedì 29 giugno, con la finale maschile prevista domenica 12 luglio e quella femminile sabato 11 luglio;
- La Formula 1 con i gran premi d’Austria (28 giugno), Gran Bretagna (5 luglio), Belgio (19 luglio) e Ungheria (26 luglio)
- Il MotoGP che farà tappa il Olanda (28 giugno) e in Germania (12 luglio)
Prova Sky a 9 euro: che cosa include la promozione
Sul fronte sportivo, con “Prova Sky a 9 euro” gli utenti possono accedere per un mese a Sky Sport e Sky Calcio, oltre ai contenuti di intrattenimento e cinema.
L’offerta sportiva dei canali Sky Sport prevede il grande tennis, con Wimbledon che prenderà il via il 29 giugno, US Open, i principali tornei ATP e WTA, tra cui le Finals; tutta la Formula 1 e la MotoGP in diretta esclusiva; il meglio del basket italiano, europeo e l’NBA; numerosissime altre discipline.
Non solo sport. L’offerta include anche Sky TV, Sky Cinema, Sky Kids e Netflix Standard con pubblicità. Gli utenti possono infatti accedere a serie TV italiane e internazionali, produzioni Sky Original, documentari, programmi per tutta la famiglia e alle prime visioni cinematografiche.
Incluso anche Paramount+ attraverso il pacchetto Sky Cinema. Netflix invece è integrato direttamente nell’interfaccia Sky Stream e consente la visione in Full HD su due dispositivi contemporaneamente.
Prova Sky: ecco come funziona
Prova Sky per 30 giorni è facile e non serve la parabola. Ecco nel dettaglio come funziona:
- Finalizza l’acquisto (clicca qui per maggiori info)
- Dopo pochi minuti riceverai una mail con le istruzioni per attivare il tuo Sky iD
- Accedi all’app Sky Go dal tuo smartphone, tablet o pc
- Vedi subito tutti i contenuti Sky e Netflix
- Dopo pochi giorni riceverai comodamente a casa il decoder
- Collega il decoder alla tv in pochi semplici passi
- Vivi i contenuti Sky dove e come vuoi, sulla tua TV e sui tuoi device.
I dettagli dell’offerta “Prova Sky” per 30 giorni
“Prova Sky” costa 9 euro una sola volta. Nel prezzo sono inclusi attivazione, consegna del decoder Sky Stream e accesso a tutti i pacchetti previsti dall’offerta.
Al termine dei 30 giorni la visione si interrompe automaticamente: non è previsto alcun rinnovo automatico né alcun addebito successivo. L’utente potrà decidere liberamente se sottoscrivere un nuovo abbonamento Sky oppure restituire il decoder presso un punto vendita Sky.
L’offerta è riservata ai nuovi clienti Sky TV o a coloro che non risultano abbonati da almeno 18 mesi e non abbiano già usufruito di una precedente promozione “Prova Sky”.