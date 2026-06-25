Qualora fosse così, la destinazione più naturale per il talento spagnolo sarebbe la Premier League, ma non è da sottovalutare la pista che porta all’Inter, vista la grandissima stima di cui gode nella società nerazzurra e il grandissimo rapporto fra Nico Paz e il vicepresidente Javier Zanetti. Sicuramente, la concorrenza è folta e l’Inter per arrivare a Nico Paz dovrà agire in maniera decisa e altrettanto velocemente. Va ricordato, inoltre, che un anno fa il Tottenham mise sul piatto un’offerta da 65 milioni di euro più bonus, che però fu respinta anche per la forte volontà di Nico Paz di disputare un’altra stagione con la maglia del Como. La sensazione è che questa cifra però serva come base di una possibile futura asta internazionale.

Infine, sembra che, qualora Nico Paz tornasse a essere un calciatore esclusivamente del Real, le settimane appena dopo la fine dei Mondiali, visto che l’Argentina è una delle favorite per arrivare fino in fondo alla competizione, possano essere quelle giuste per definire il futuro di uno dei più grandi talenti del panorama mondiale. Sicuramente, a quanto sembra, il su futuro non sarà nella capitale spagnola agli ordini di José Mourinho.