Dopo due stagioni da assoluto protagonista al Como, con l’ultima conclusa con la storica qualificazione alla Champions League, il Real Madrid ha deciso di riportare a casa Nico Paz attivando la recompra stipulata con il Como per 10 milioni di euro.
I due club si sono incontrati oggi a Madrid ed è sul tavolo anche una possibile permanenza dell’argentino a Como, con il Real che incasserebbe 60 milioni di euro, ma mantenendo anche in questo nuovo accordo una recompra, ovviamente dal valore molto più alto rispetto all’ultima: sugli 80 milioni di euro. Un altro scenario sarebbe quello che, una volta attivata l’attuale recompra, il Real metta sul mercato il trequartista classe 2004 scatenando così una asta internazionale.
Qualora fosse così, la destinazione più naturale per il talento spagnolo sarebbe la Premier League, ma non è da sottovalutare la pista che porta all’Inter, vista la grandissima stima di cui gode nella società nerazzurra e il grandissimo rapporto fra Nico Paz e il vicepresidente Javier Zanetti. Sicuramente, la concorrenza è folta e l’Inter per arrivare a Nico Paz dovrà agire in maniera decisa e altrettanto velocemente. Va ricordato, inoltre, che un anno fa il Tottenham mise sul piatto un’offerta da 65 milioni di euro più bonus, che però fu respinta anche per la forte volontà di Nico Paz di disputare un’altra stagione con la maglia del Como. La sensazione è che questa cifra però serva come base di una possibile futura asta internazionale.
Infine, sembra che, qualora Nico Paz tornasse a essere un calciatore esclusivamente del Real, le settimane appena dopo la fine dei Mondiali, visto che l’Argentina è una delle favorite per arrivare fino in fondo alla competizione, possano essere quelle giuste per definire il futuro di uno dei più grandi talenti del panorama mondiale. Sicuramente, a quanto sembra, il su futuro non sarà nella capitale spagnola agli ordini di José Mourinho.