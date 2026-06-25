Banca Progetto patteggia davanti al gip: confiscati 40 milioni di euro

Il primo passo reale per il salvataggio di Banca Progetto è stato sbloccato nella giornata di ieri dal gip del Tribinale di Milano Fabrizio Filice, che ha ratificato la scelta dell’istituto di credito di patteggiare sulla responsabilità amministrativa degli enti per i reati commessi dai propri vertici nell’interesse aziendale. A riportarlo è Il Corriere della Sera.

Una decisione che di fatto sblocca il percorso di salvataggio deciso per Banca Progetto ideato da Intesa Sanpaolo, Unicredit, Mps, Banco Bpm e Bper che avevano approvato un aumento di capitale da 750 milioni di euro sottoscritto dal Fondo interbancario di tutela dei depositi per mettere in sicurezza l’istituto controllato dal fondo Oaktree (il fondo proprietario dell’Inter, anche se va ricordato che tutta l’operazione relativa a Banca Progetto è guidata da un team diverso e con strategie differenti rispetto a quello impegnato sul club nerazzurro), e messo in amministrazione straordinaria da Banca d’Italia dal marzo 2025 al marzo 2026 a seguito delle inchieste sull’erogazione di disinvolti prestiti assistiti da garanzie pubbliche.