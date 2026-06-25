Fondazione Nervi e Federsupporter studieranno il progetto per il nuovo Flaminio

La Conferenza dei servizi preliminari in merito al progetto della Lazio sulla ristrutturazione dello stadio Flaminio è iniziata da quasi un mese, con il club di Claudio Lotito che ha presentato la documentazione, anche se sono emersi dei problemi che dovranno essere risolti. Nel frattempo, in queste ore si è costituita una commissione giudicante alternativa.
Come riporta l’edizione romana de Il Corriere della Sera, la Fondazione Nervi, insieme a Carteinregola e Federsupporter, stanno esaminando da ieri le carte presentate dal club: «A seguito dell’incontro tenutosi il 19 giugno scorso tra Fondazione Nervi, Carteinregola e Federsupporter, le parti hanno convenuto di avviare un rapporto stabile di consultazione e collaborazione sul progetto dello stadio Flaminio», spiega Federsupporter prima di dettagliare spirito e obiettivo del tavolo.
Si tratta di fatto di un organo parallelo che si occuperà sia di esaminare il progetto presentato dalla Lazio per il Flaminio, e di vigilare, in coordinamento con la Conferenza dei servizi appena istituita, affinché i connotati fissati dalla Getty Foundation, e sottoscritti dalla Soprintendenza, vengano rispettati.
«Il confronto assumerà come imprescindibile punto di riferimento il Conservation Plan prodotto nell’ambito dell’iniziativa Keeping it Modern della Getty Foundation — scrive Federsupporter —. Il Piano, redatto con il consenso e il supporto del Comune di Roma, costituisce base tecnico-scientifica per ogni valutazione su recupero, tutela e futura valorizzazione dello stadio. L’obiettivo è tutelare l’interesse pubblico e verificare il pieno rispetto delle norme sostanziali e procedimentali applicabili al progetto».
Oltre al vincolo sulla struttura, il punto è essenzialmente il rispetto della vocazione multifunzionale dell’impianto: «Il Tavolo intende approfondire i principali aspetti critici e controversi della proposta, al fine di elaborare osservazioni puntuali da presentare nell’ambito della Conferenza di Servizi», chiude la nota di Federsupporter.