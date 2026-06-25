Fondazione Nervi e Federsupporter studieranno il progetto per il nuovo Flaminio

La Conferenza dei servizi preliminari in merito al progetto della Lazio sulla ristrutturazione dello stadio Flaminio è iniziata da quasi un mese, con il club di Claudio Lotito che ha presentato la documentazione, anche se sono emersi dei problemi che dovranno essere risolti. Nel frattempo, in queste ore si è costituita una commissione giudicante alternativa.

Come riporta l’edizione romana de Il Corriere della Sera, la Fondazione Nervi, insieme a Carteinregola e Federsupporter, stanno esaminando da ieri le carte presentate dal club: «A seguito dell’incontro tenutosi il 19 giugno scorso tra Fondazione Nervi, Carteinregola e Federsupporter, le parti hanno convenuto di avviare un rapporto stabile di consultazione e collaborazione sul progetto dello stadio Flaminio», spiega Federsupporter prima di dettagliare spirito e obiettivo del tavolo.