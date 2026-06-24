Dopo il nuovo calendario all’inizio del mese di giugno, la Lega Serie A ha svelato nella giornata odierna quali big match del campionato 2026/27 saranno visibili non solo su DAZN ma anche su Sky. Come nel triennio 2021-2024, infatti, DAZN trasmette anche per questo ciclo tutte e 10 le partite di ogni giornata di campionato, di cui sette in esclusiva e 3 in co-esclusiva con Sky. Come accaduto nelle ultime stagioni, e diversamente dal passato, la pay-tv di Comcast potrà trasmettere un maggior numero di big match, in base a come era stato strutturato il bando per la vendita dei diritti tv 2024-2029.

Quello che è cambiato a partire dalla stagione 2024/25 sono le modalità e l’ordine in cui le due emittenti scelgono le partite da trasmettere. Il bando sui diritti tv specifica che «la presente sezione disciplina le modalità con cui i Licenziatari dei Pacchetti 15terA e 15terB hanno il diritto di esercitare la scelta dei c.d. “Pick” ovvero la distribuzione delle Gare tra i Licenziatari nel rispetto del calendario pubblicato in ciascuna Stagione Sportiva dalla Lega Serie A, degli slot orari attribuiti ai diversi Pacchetti e delle altre previsioni di cui al paragrafo 8.4 dell’Invito».