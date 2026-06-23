Stalking e lesioni, confermata in appello la condanna a 10 mesi per Varriale

La Corte d’Appello di Roma ha confermato la condanna a 10 mesi, con pena sospesa, nei confronti del giornalista Enrico Varriale per i reati di atti persecutori e lesioni aggravate. La decisione è stata pronunciata dai giudici della prima sezione penale, che hanno confermato il verdetto emesso in primo grado nel giugno del 2025.

La vicenda riguarda le accuse mosse nei confronti del giornalista da una donna, parte offesa nel procedimento. In primo grado Varriale era stato condannato a 10 mesi di reclusione, pena sospesa, per stalking e lesioni aggravate. Ora la Corte d’Appello ha confermato l’impianto della sentenza.