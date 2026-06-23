La Roma e le plusvalenze entro il 30 giugno. Da Konè a Soulè: quanto valgono i sacrificabili a bilancio

Per questo, almeno in questa fase, la priorità non riguarda i rinnovi contrattuali, ma le uscite. La Roma – come spiega Il Messaggero – deve infatti abbassare la soglia dei circa 50 milioni di plusvalenze da realizzare entro il 30 giugno e il nuovo direttore sportivo Tony D’Amico è al lavoro per individuare le operazioni più utili dal punto di vista economico.

Parola d’ordine: cedere. In casa Roma il 30 giugno si avvicina e con questa data anche la scadenza legata al settlement agreement con la UEFA , che continua a condizionare le strategie di mercato del club giallorosso. L’indicazione della proprietà Friedkin è chiara: chiudere i conti entro fine mese, evitando di trascinare il dossier fino a giugno 2027 , scenario che porterebbe con sé troppe incognite.

L’obiettivo del club sarebbe quello di evitare una cessione multipla dei giocatori più importanti, provando a sacrificare soltanto uno dei big, possibilmente uno di quelli con valore residuo basso, in moto da mettere a referto una plusvalenza secca e ottimizzare in questo modo la cessione. I nomi principali restano quelli di Koné, Svilar, Ndicka e Pisilli , ma si è fatto il nome anche di Soulè .

L’indiziato numero uno continua a essere Manu Koné. L’Atletico Madrid è interessato al centrocampista francese e potrebbe arrivare a mettere sul piatto circa 45 milioni di euro. Il giocatore, però, guarda con interesse anche alla Premier League, dove Arsenal e Chelsea hanno manifestato attenzione senza però affondare il colpo.

Konè non è tuttavia il calciatore che vale meno a bilancio, ed è evidente che anche con Soulè sarebbe complicato generare una plusvalenza massima considerando un valore residuo piuttosto alto. Diverso il discorso per Pisilli (giocatore del settore giovanile), Ndicka o Svilar. Tutti presentano dei residui molto bassi e la plusvalenza in caso di cessione sarebbe pressoché totale.