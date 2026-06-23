Il Comune di Bari accelera: nominato Comitato di Garanzia e Trasparenza per la cessione del club

La conferma è arrivata anche dal tifoso numero uno della squadra del capoluogo pugliese, il sindaco di Bari Vito Leccese , che da ormai mesi si augura un cambio di proprietà. Lo ha ribadito anche nel messaggio di congratulazioni al neo eletto presidente FIGC Giovanni Malagò , augurandosi che non intervenga con qualche proroga sulla norma legata alla multiproprietà in Italia. Infatti, per le regole attuali, che vietano la multiproprietà nel calcio professionitico italiano, ogni situazione esistente, come per esempio Bari e Napoli di proprietà della Filmauro – società dei De Laurentiis – la data limite è fissata per il 2028.

Il futuro del Bari mai come questa estate si preannuncia un tema caldissimo in città. La famiglia De Laurentiis , nella persona del presidente del club Luigi ha ribadito i suoi piani di riportare la squadra nel massimo campionato, ammettendo comunque come la fiducia nei confronti della proprietà da parte della piazza sia ormai ai minimi storici.

In vista di un passaggio di proprietà, per cui sono in corso diversi colloqui (come confermato da Luigi De Laurentiis), il sindaco Leccese ha comunicato, in una nota del Comune, i nomi dei componenti del Comitato di Garanzia e Trasparenza , l’organismo individuato per accompagnare il percorso di superamento della multiproprietà. Sono in totale 11 le personalità individuate «esclusivamente sulla base della loro autorevolezza e rappresentatività sociale». Questo è l’elenco completo delle 11 personalità scelte per il Comitato di Garanzia e Trasparenza:

Il Comitato opererà in piena autonomia rispetto al Comune, al club e alla proprietà stessa. Inoltre, si doterà di un regolamento interno che disciplinerà il funzionamento dell’organismo e le modalità di svolgimento delle attività, nel rispetto dei principi di autonomia, imparzialità, responsabilità e trasparenza.

«Desidero rivolgere a ciascun componente del Comitato – ha commentato il sindaco Leccese – il mio più sincero ringraziamento per aver accolto questo invito mettendo a disposizione della città, a titolo completamente gratuito, il proprio tempo, la propria esperienza e la propria autorevolezza. La loro disponibilità rappresenta un gesto di grande senso civico e testimonia il profondo legame che ciascuno di loro nutre nei confronti della squadra di calcio della nostra città e della nostra comunità. Abbiamo scelto persone di riconosciuta indipendenza e credibilità affinché possano accompagnare questo percorso con la massima autorevolezza, nell’interesse esclusivo di Bari e dei colori biancorossi. Il loro compito sarà quello di verificare e informare la città sull’attuazione degli impegni assunti dalla proprietà, contribuendo a costruire un percorso improntato alla trasparenza e al rispetto della città».