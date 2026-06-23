La DFL si prepara a lanciare ufficialmente la “Bundesliga Talent Series”. La federazione calcistica tedesca ha annunciato il nuovo campionato Under 21 del calcio tedesco. Dopo la delibera unanime dell’assemblea dei soci dello scorso marzo, la lega ha definito il via ufficiale della prima stagione del torneo, in programma dal 2026/27: ventisei club tra Bundesliga e 2. Bundesliga hanno confermato l’iscrizione. La nuova serie nasce per offrire minuti di gioco a livello competitivo nella cosiddetta fascia di transizione, dall’Under 17 all’Under 21, puntando a rafforzare il percorso di maturazione dei giovani emergenti fino al calcio dei professionisti. L’idea è stata elaborata da un gruppo di esperti istituito dalla DFL nell’autunno 2025, che ha riunito dirigenti, tecnici, ex giocatori e specialisti esterni insieme a rappresentanti della lega e della federazione. Tra i membri figurano il direttore sportivo dell’Eintracht Francoforte Markus Krösche, recentemente accostato al Milan, e il campione del mondo 2014 Sami Khedira. Secondo le ricostruzioni della stampa tedesca, anche Jürgen Klopp avrebbe partecipato alle discussioni, anche se la presenza del tecnico non è stata confermata dagli organi istituzionali.

Il formato della nuova competizione Under 21 La Talent Series è concepita come proposta aggiuntiva e facoltativa, senza obbligo di creare nuove squadre: i club attingono ai propri organici già esistenti nella fascia di transizione, con la possibilità di schierare fino a quattro giocatori fuori età per ogni partita, soluzione pensata anche per reintegrare chi rientra da lunghi infortuni. Sul piano tecnico, il torneo si articola in due semi-stagioni indipendenti, disputate in formato campionato: la Serie 1 da settembre a dicembre, la Serie 2 da febbraio ad aprile. Le prime due classificate di ciascuna semi-stagione accedono alla fase finale, prevista in primavera. Ogni club sceglie con flessibilità quante gare disputare, da tre a sei per semi-stagione; la classifica si basa sulla media punti, mentre le reti vengono conteggiate in valore assoluto. L’impianto, caratterizzato da calendario variabile e possibilità di giocare su campi neutri, è disegnato per ridurre al minimo oneri organizzativi ed economici. Le partite delle due serie si disputeranno inizialmente a porte chiuse: solo per il torneo finale sono previsti pubblico e copertura mediatica, con dettagli attesi nei prossimi mesi.