Mediaset chiude al sovranismo: "Fuori dal coro" verso la chiusura, Giordano su Italia 1

Dopo aver annunciato l’arrivo di Milo Infante dalla Rai, Mediaset di prepara a una nuova piccola rivoluzione per quanto riguarda i suoi programmi di informazione giornaliera. Come riporta il quotidiano Il Domani, i vertici di Cologno Monzese stanno mettendo a punto un piano che prevede un cambio di rotta che ha come primo obiettivo quello di non spalleggiare indirettamente il programma elettorale del Generale Roberto Vannacci per il suo nuovo partito di estrema destra, Futuro Nazionale.

La mossa principale sarà quindi una riorganizzazione dei programmi, ma soprattutto dei conduttori. Il primo a subire un cambiamento sarà quindi Mario Giordano con il suo “Fuori dal coro”, in onda su Rete 4 tutte le domeniche sere, che va verso la chiusura, e da sempre vetrina per i problemi legati alla immigrazione. Un vero e proprio bacino di telespettatori e di conseguenza elettori per il partito di Vannacci, che ha subito nette critiche e stroncature da parte del centrodestra di governo, compreso Forza Italia, partito di cui i Berlusconi rimangono primi finanziatori.