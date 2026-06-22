Mediaset chiude al sovranismo: "Fuori dal coro" verso la chiusura, Giordano su Italia 1

Dopo aver annunciato l’arrivo di Milo Infante dalla Rai, Mediaset di prepara a una nuova piccola rivoluzione per quanto riguarda i suoi programmi di informazione giornaliera. Come riporta il quotidiano Il Domani, i vertici di Cologno Monzese stanno mettendo a punto un piano che prevede un cambio di rotta che ha come primo obiettivo quello di non spalleggiare indirettamente il programma elettorale del Generale Roberto Vannacci per il suo nuovo partito di estrema destra, Futuro Nazionale.
La mossa principale sarà quindi una riorganizzazione dei programmi, ma soprattutto dei conduttori. Il primo a subire un cambiamento sarà quindi Mario Giordano con il suo “Fuori dal coro”, in onda su Rete 4 tutte le domeniche sere, che va verso la chiusura, e da sempre vetrina per i problemi legati alla immigrazione. Un vero e proprio bacino di telespettatori e di conseguenza elettori per il partito di Vannacci, che ha subito nette critiche e stroncature da parte del centrodestra di governo, compreso Forza Italia, partito di cui i Berlusconi rimangono primi finanziatori.
Al posto di Giordano dovrebbe andare in onda un programma di cronaca condotto dal neo-arrivo Infante. Il conduttore di “Fuori dal coro” dovrebbe così essere dirottato su Italia Uno. C’è però anche un’altra ipotesi sul tavolo: il trasloco di “Realpolitik” di Tommaso Labate in prima serata la domenica sera, con Milo Infante in onda il martedì.
Per quanto riguarda le altre trasmissioni, al mercoledì sera, fascia attualmente occupata da Realpolitik, dovrebbe sbarcare “È sempre Cartabianca” di Bianca Berlinguer, visto che la giornalista, figlia dell’ex segretario del Pci, non gradirebbe più andare in onda il martedì sera. Infati, numerose indiscrezioni parlano di una volontà di Berlinguer di non voler più essere in concorrenza con “Dimartedì”, su La7, che continua a macinare ascolti importanti, e quindi spinge per andare in onda mercoledì. Per il momento, infine, sono confermati Paolo Del Debbio il giovedì sera e Nicola Porro il lunedì, e Gianluigi Nuzzi, che continuerà a condurre “Dentro la notizia” e “Quarto grado”.