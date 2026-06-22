Ibra sarebbe di fatto un consulente senior della proprietà, una figura trasversale chiamata a occuparsi di più ambiti: dalle valutazioni sui calciatori al reclutamento dei talenti, dalla gestione dell’academy alla motivazione della rosa. Un incarico ampio, che comprende anche attività legate alla comunicazione, al posizionamento del brand Milan e allo sviluppo dei rapporti commerciali.

Il rapporto tra Zlatan Ibrahimovic e la RedBird di Gerry Cardinale non sarebbe soltanto quello, già noto, di consulente della proprietà del Milan. Secondo quanto ricostruito dal quotidiano La Verità , l’ex attaccante svedese avrebbe infatti un contratto quinquennale con il fondo, un accordo che gli garantirebbe non solo uno stipendio base, ma anche la possibilità di entrare in futuro nel capitale del Milan attraverso un meccanismo di opzioni.

Il punto centrale, tuttavia, riguarda la parte economica dell’accordo. Lo stipendio base di Ibrahimovic sarebbe di un milione di dollari all’anno, con un’intesa della durata di cinque anni. Non sarebbe prevista una partecipazione azionaria diretta nel Milan, ma un sistema di warrant convertibili. Un meccanismo che, nell’immediato, non renderebbe lo svedese socio del club, ma gli permetterebbe di acquistare in futuro quote del Milan a un prezzo già fissato.

La ricostruzione del quotidiano entra anche nel dettaglio dei numeri. Ibrahimovic avrebbe la possibilità di acquistare 5 milioni di dollari di azioni del Milan al prezzo di acquisizione del club, cioè quello dell’operazione con cui RedBird ha rilevato il controllo rossonero nel 2022 da Elliott, valutando il Milan 1,2 miliardi di euro. Il contratto prevederebbe inoltre 10 milioni di dollari a un prezzo pari al doppio di quello di acquisto: in questo caso, quindi, la valutazione di riferimento salirebbe a 2,4 miliardi di euro.

Il passaggio è particolarmente rilevante perché, nel caso in cui il valore del Milan dovesse crescere nei prossimi anni, Ibrahimovic potrebbe trovarsi nella condizione di acquistare quote a condizioni favorevoli rispetto a una valutazione di mercato più alta. Questo scenario sarebbe ancora più interessante nel caso in cui prendesse forma il progetto del nuovo stadio, considerato uno dei principali fattori potenziali di incremento del valore del club.

Il contratto, dunque, racconterebbe un legame molto più profondo rispetto a quello di un semplice consulente chiamato ad affiancare la proprietà sul piano sportivo. Ibrahimovic sarebbe inserito in una strategia più ampia di RedBird, che guarda al Milan non soltanto come squadra di calcio, ma come piattaforma globale da sviluppare sul piano commerciale, mediatico e sportivo.

RedBird, da parte sua, ha interessi e relazioni in diversi settori dell’intrattenimento e dello sport, dagli Stati Uniti al mondo del cinema e della televisione, con legami e investimenti che spaziano ben oltre il calcio. In questo contesto, Ibrahimovic avrebbe il compito di contribuire alla crescita del marchio Milan, anche sfruttando il proprio profilo globale e la propria riconoscibilità internazionale.