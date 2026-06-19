Stop al secondo anello del Flaminio. Lotito: «Avanti con il progetto»

Il progetto della Lazio per la trasformazione dello stadio Flaminio ha incontrato un ostacolo pesante. La Soprintendenza di Stato, nell’ambito della conferenza dei servizi preliminare aperta da circa un mese, ha infatti chiesto integrazioni che rischiano di imporre una revisione significativa del piano presentato dal club biancoceleste.

Tecnicamente non si tratta ancora di un parere negativo, ma di una richiesta di integrazione. Tuttavia, il contenuto delle osservazioni rappresenta un passaggio delicato per il progetto voluto dal presidente Claudio Lotito. La Soprintendenza, in sostanza, chiede che la nuova copertura esterna prevista per sostenere il secondo anello non comprometta la leggibilità del vecchio Flaminio e che venga mantenuta la copertura storica ideata da Nervi.

Questo non significa che l’operazione sia già tramontata, ma rende necessario un intervento sul progetto. Il nodo ora è capire se esistano i margini tecnici per modificarlo nei tempi previsti. La conferenza dei servizi ha concesso alla Lazio 30 giorni per presentare le proprie controdeduzioni e provare a superare le prescrizioni.

Lotito, contattato da Repubblica, ha mostrato tranquillità: «Io non seguo in prima persona la questione – ha spiegato – ma i miei tecnici non mi sembrano preoccupati. Poi vedremo». All’interno del club, secondo quanto riportato, si starebbe già lavorando per trovare una soluzione. Il problema principale riguarda però la compatibilità tra il mantenimento della pensilina e l’attuale impostazione del progetto, che prevede una nuova copertura integrale dell’impianto. Un altro nodo riguarda il cosiddetto guscio esterno, destinato a sostenere il secondo anello, che secondo la Soprintendenza rischierebbe di nascondere il fronte dello stadio originario.

Il rischio, a questo punto, è che l’intero progetto debba essere rivisto. Una prospettiva non semplice per la Lazio, anche perché la posizione della Soprintendenza appare coerente con i vincoli già apposti negli anni scorsi sull’estetica del Flaminio e sulla pensilina, considerata uno degli elementi più significativi dell’opera di Nervi.