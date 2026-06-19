L’Inter accelera per Marco Palestra e si prepara a chiudere una delle operazioni più rilevanti del proprio mercato estivo. Dopo l’ultimo incontro andato in scena con l’Atalanta, la distanza tra domanda e offerta si è ridotta sensibilmente: sul tavolo c’è una proposta da 45 milioni di euro di parte fissa più 5 milioni di bonus, per un’operazione complessiva da 50 milioni.

Una cifra importante, che conferma la volontà del club nerazzurro di investire su un profilo giovane, italiano e con ampi margini di crescita. Per la prossima settimana è in programma un altro incontro, che dovrebbe consentire di limare gli ultimi dettagli e di andare a dama. Un bel regalo per Cristian Chivu, che dopo il rinnovo di contratto avrebbe finalmente il tanto desiderato sostituto di Denzel Dumfries.