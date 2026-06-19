L’Inter accelera per Marco Palestra e si prepara a chiudere una delle operazioni più rilevanti del proprio mercato estivo. Dopo l’ultimo incontro andato in scena con l’Atalanta, la distanza tra domanda e offerta si è ridotta sensibilmente: sul tavolo c’è una proposta da 45 milioni di euro di parte fissa più 5 milioni di bonus, per un’operazione complessiva da 50 milioni.
Una cifra importante, che conferma la volontà del club nerazzurro di investire su un profilo giovane, italiano e con ampi margini di crescita. Per la prossima settimana è in programma un altro incontro, che dovrebbe consentire di limare gli ultimi dettagli e di andare a dama. Un bel regalo per Cristian Chivu, che dopo il rinnovo di contratto avrebbe finalmente il tanto desiderato sostituto di Denzel Dumfries.
Palestra stipendio Inter – L’impatto a bilancio dell’operazione
Ma quanto costerà questo acquisto all’Inter? Come impatterà l’operazione a bilancio? Partendo dal cartellino, possiamo ipotizzare che lo scenario definitivo sia quello di un accordo tra il club milanese e l’Atalanta per una base fissa a 45 milioni di euro più bonus, magari con l’inserimento di alcuni premi più facili da raggiungere in modo che la cifra si avvicini sensibilmente ai 50 milioni richiesti.
Da parte sua, Palestra ha già trovato un accordo con l’Inter fino al 2031, cinque anni di contratto. Questo significa che – sulla base dei 45 milioni di euro di parte fissa – la quota ammortamento per la stagione 2026/27 sarebbe pari a 9 milioni di euro. Qui andrebbe poi aggiunto lo stipendio, che secondo le indiscrezioni ammonterebbe a 2 milioni di euro netti (3,7 milioni di euro lordi).
Se le cifre fossero confermate, il costo stagionale di Marco Palestra per l’Inter ammonterebbe complessivamente a 12,7 milioni di euro. Investimento che, allo stato attuale e in attesa di altre operazioni estive, farebbe del nuovo laterale nerazzurro il giocatore più costoso della rosa alle spalle dei soli Lautaro Martinez e Nicolò Barella.