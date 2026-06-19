Exor, Ribadeau-Dumas nominato vice AD. Elkann diventa presidente di Lingotto

Heywood resterà comunque legata all’universo Exor attraverso i suoi ruoli nelle partecipate del gruppo. Continuerà infatti a occuparsi della governance delle società in portafoglio, mantenendo tra gli altri gli incarichi di presidente di CNH e Iveco Group, oltre ai posti nei consigli di amministrazione di The Economist Group e Christian Louboutin.

«Suzanne ha dato un contributo straordinario a Exor negli ultimi dieci anni», ha dichiarato John Elkann. «Più di recente, ha guidato la nuova fase strategica di Iveco Group, inclusa la vendita della sua attività nel settore della difesa a Leonardo e la combinazione in corso delle sue attività nei veicoli commerciali e nei powertrain con Tata Motors. Le auguro il meglio e le sono grato che resterà vicina a Exor attraverso i suoi incarichi nei consigli di amministrazione».

Elkann ha poi commentato anche la nomina di Ribadeau-Dumas e il nuovo ruolo alla guida del board di Lingotto: «Sono lieto che Benoît assuma maggiori responsabilità, cosa che rafforzerà la nostra attenzione sulla performance delle nostre società e sulle nuove opportunità. Infine, sono anche entusiasta di presiedere il consiglio di amministrazione di Lingotto, che abbiamo fondato nel maggio 2023. La sua importanza all’interno del portafoglio di Exor è cresciuta, poiché ha generato rendimenti solidi, con asset in gestione superiori a 10 miliardi di dollari».

Lingotto, fondata da Exor nel maggio 2023, ha quindi assunto un peso crescente all’interno del portafoglio della holding. La società di investimento con sede a Londra ha superato i 10 miliardi di dollari di asset under management, confermandosi una delle piattaforme centrali nella strategia finanziaria del gruppo controllato dalla famiglia Agnelli-Elkann.