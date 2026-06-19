Adesso è ufficiale. Cristian Chivu ha rinnovato il proprio contratto con l’Inter e rimarrà l’allenatore dei nerazzurri almeno fino al termine della stagione 2027/28: «FC Internazionale Milano è felice di comunicare il rinnovo di contratto dell’allenatore Cristian Chivu. Grazie al nuovo accordo, il tecnico sarà alla guida dei nerazzurri fino al 2028», si legge in una nota ufficiale pubblicata nella serata di ieri dal club.
«Quella di Cristian Chivu è una storia diversa da tutte le altre: una storia di passione e sacrificio, una saga che al suo interno racchiude episodi e momenti unici. Una storia legata a doppio filo con i colori nerazzurri che hanno attraversato tutte le vite del tecnico. Il 9 giugno 2025 Chivu è diventato il nuovo allenatore dell’Inter. Da quel momento ha guidato l’Inter dalla panchina in 58 partite, nel corso di una stagione intensa e impegnativa, diventata indimenticabile con il passare dei mesi. Il 21° Scudetto, la Decima Coppa Italia della storia dell’Inter, un Double storico e meraviglioso: trionfi di un gruppo speciale, che portano la firma del tecnico romeno, nominato anche Coach of The Season per il 2025/26 da Lega Calcio Serie A», ha scritto la società celebrando il proprio allenatore.
Chivu stipendio Inter – Le cifre del rinnovo di contratto
Per quanto riguarda lo stipendio, con la conquista della doppietta nazionale (Serie A e Coppa Italia), Chivu ha ottenuto un cospicuo riconoscimento economico del lavoro svolto: l’ingaggio dell’allenatore romeno salirà a 3 milioni di euro netti annui (5,55 milioni di euro lordi), con bonus che potranno portare il totale fino a 4 milioni, collocandolo nella sfera dei tecnici d’élite del calcio italiano.
Sul fronte della classifica degli ingaggi, il panorama è cambiato rapidamente. Considerando le uscite recenti, con Conte che ha lasciato il Napoli e Allegri esonerato dal Milan, Chivu sale provvisoriamente al terzo posto della classifica degli stipendi degli allenatori di Serie A, alle spalle di Gian Piero Gasperini (Roma) e Luciano Spalletti (Juventus), che guidano il gruppo a quota 5 milioni. Molto probabilmente, l’accordo che legherà Allegri e il Napoli sarà più alto rispetto a quello appena firmato da Chivu, ma sicuramente si tratta di un atto di piena fiducia da parte della società nerazzurra dopo una stagione conclusa con la conquista dello scudetto e della Coppa Italia.