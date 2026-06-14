Rangnick rinnova con l’Austria: «Dal Milan non c’era chiarezza»

La decisione è arrivata al termine di diversi mesi di colloqui. Il Consiglio di sorveglianza dell’ÖFB si è espresso all’unanimità a favore della prosecuzione del rapporto con Rangnick, sotto la cui gestione la nazionale austriaca ha vissuto una crescita importante sia dal punto di vista sportivo sia sotto il profilo strutturale.

L’ Austria inizierà il Mondiale con una certezza in più. Ralf Rangnick resterà alla guida della nazionale anche dopo la rassegna iridata e proseguirà il proprio lavoro almeno fino a UEFA EURO 2028 . La Federcalcio austriaca ha annunciato il rinnovo del contratto del Ct, mettendo fine ai dubbi delle ultime settimane legati a una sua possibile partenza in direzione Milan e blindando il tecnico alla vigilia dell’esordio contro la Giordania, in programma il prossimo 17 giugno.

E’ stato lo stesso Rangnick a spiegare i motivi alla base della sua decisione, sottolineando come il rinnovo non dipendesse soltanto da aspetti economici: «Ho detto fin dall’inizio che per me il rinnovo del contratto era una decisione di principio, nella quale hanno avuto un ruolo molti fattori. Anche la questione di chi, all’interno del mio staff tecnico, sarebbe rimasto a disposizione. Da questo punto di vista è stato possibile chiarire tutto. Tutto ciò che è accaduto qui negli ultimi quattro anni è dovuto almeno per il 50% all’intero staff. Ora posso sedermi qui e dire con una sensazione davvero positiva che resterò alla guida della nazionale anche dopo il Mondiale», ha affermato il ct.

Il mancato approdo al Milan

Come ampiamente noto, sul tecnico tedesco si era mosso anche il Milan, alla ricerca di una nuova guida tecnica. Rangnick ha confermato i contatti con i rossoneri, spiegando però di aver chiesto fin dall’inizio una decisione prima del Mondiale: «Tre settimane fa c’è stato un primo contatto e si sono tenuti dei colloqui. Ho chiarito fin dall’inizio che volevo avere chiarezza prima dell’inizio dei Mondiali: per me, per la squadra, per il Paese, per la Federcalcio austriaca e per i miei giocatori. Questo è stato comunicato chiaramente sin dall’inizio», ha dichiarato in conferenza stampa.

Il ct ha poi aggiunto che, da parte del Milan, «non c’era ancora chiarezza». Una situazione che ha contribuito a indirizzare la sua scelta verso la continuità con la nazionale austriaca, anche alla luce del rapporto consolidato con la Federazione e della conferma dello staff tecnico: «Ho saputo solo di recente che con i miei collaboratori è tutto a posto, quindi la decisione è stata presa solo ora», ha spiegato Rangnick.