Mancini si avvicina alla panchina dell’Italia: ufficiale l’addio all’Al Sadd

Roberto Mancini non è più l’allenatore dell’Al Sadd. Il club campione della Qatar Stars League ha annunciato ufficialmente l’addio del tecnico italiano, una decisione che alimenta le indiscrezioni su un suo possibile ritorno sulla panchina della Nazionale italiana.
Mancini, 61 anni, era arrivato in Qatar dopo l’esperienza alla guida dell’Arabia Saudita e aveva firmato con l’Al Sadd un contratto valido fino al 2027. La sua avventura si è però chiusa in anticipo, nonostante la conquista del campionato qatariota.
Il nome dell’ex commissario tecnico azzurro è ora tornato con forza nei discorsi legati alla panchina dell’Italia. Secondo quanto riportato dai media italiani, Mancini sarebbe infatti il favorito per tornare alla guida della Nazionale, reduce da una fase particolarmente delicata dopo la mancata qualificazione al terzo Mondiale consecutivo.
Mancini conosce bene l’ambiente azzurro. Da ct dell’Italia aveva guidato la Nazionale al trionfo a EURO 2020, riportando gli Azzurri sul tetto d’Europa dopo una lunga attesa. Un successo che resta il punto più alto della sua precedente gestione, terminata poi prima dell’esperienza con la selezione saudita.
La Federazione è alla ricerca di una soluzione stabile per rilanciare il progetto tecnico. Ad aprile Gennaro Gattuso aveva lasciato l’incarico dopo la sconfitta contro la Bosnia-Erzegovina che aveva tenuto l’Italia fuori dalla Coppa del Mondo. Da quel momento la squadra è stata affidata a Silvio Baldini, promosso temporaneamente dall’Under 21 per colmare il vuoto in panchina.
L’addio all’Al Sadd potrebbe dunque rappresentare un passaggio decisivo verso il ritorno di Mancini in azzurro. Prima di arrivare all’ufficialità bisognerà però attendere le elezioni del prossimo 22 giugno, che decreteranno il nuovo presidente della FIGC: i candidati sono Giovanni Malagò e Giancarlo Abete.