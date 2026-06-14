Mancini si avvicina alla panchina dell’Italia: ufficiale l’addio all’Al Sadd

Roberto Mancini non è più l’allenatore dell’Al Sadd. Il club campione della Qatar Stars League ha annunciato ufficialmente l’addio del tecnico italiano, una decisione che alimenta le indiscrezioni su un suo possibile ritorno sulla panchina della Nazionale italiana.

Mancini, 61 anni, era arrivato in Qatar dopo l’esperienza alla guida dell’Arabia Saudita e aveva firmato con l’Al Sadd un contratto valido fino al 2027. La sua avventura si è però chiusa in anticipo, nonostante la conquista del campionato qatariota.