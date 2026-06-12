Pirateria, scoperte tre centrali di smistamento illegali in Italia: maxi multe per 3mila utenti

La Guardia di Finanza di Crotone ha smantellato tre centrali di smistamento del segnale IPTV attive nel capoluogo pitagorico, sequestrando beni per circa 650mila euro e denunciando quattro cittadini italiani ritenuti responsabili dell’organizzazione. L’operazione, condotta con il supporto del Nucleo Speciale Tutela Privacy e Frodi Tecnologiche e del Nucleo Speciale Beni e Servizi di Roma, si inserisce in un più ampio piano di contrasto alla pirateria audiovisiva digitale, intensificato anche in vista dei Mondiali di calcio FIFA 2026.

Le indagini: struttura e numeri Le indagini sono partite da segnalazioni di operazioni finanziarie sospette, trasmesse dal Nucleo Speciale di Polizia Valutaria di Roma, che hanno portato alla luce un sistema di frode su scala nazionale legato alla distribuzione illegale di contenuti coperti da diritto d’autore. A far scattare i sospetti sono state le causali di numerosi bonifici, che riportavano la dicitura “IBO Player Pro“, un software utilizzato per la riproduzione di flussi streaming illeciti su smartphone, smart-tv e computer. Gli accertamenti hanno permesso di ricostruire l’intera filiera del sistema illegale, articolata su più livelli: al vertice gli “head-provider”, che gestiscono i server sorgente, e a seguire i “reseller” diffusi su tutto il territorio nazionale, incaricati di rivendere gli abbonamenti pirata agli utenti finali. Attraverso questa rete sono stati identificati 2.769 clienti residenti in 43 province italiane, che grazie agli abbonamenti illegali avevano accesso ai contenuti a pagamento di piattaforme come Sky, Dazn, Now, Netflix, Disney+ e Spotify. Il prezzo dei pacchetti “pirata” oscillava tra i 10 e i 40 euro, con tanto di servizio di assistenza clienti in caso di problemi di visione, sul modello delle piattaforme legali.