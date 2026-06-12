Infantino punge l'Italia sui Mondiali: «Potremmo arrivare a 208 squadre, per vedere se si qualifica»

L’edizione 2026 è già storica, perché per la prima volta vede al via 48 squadre. Un format ampliato rispetto al passato, che la FIFA intende valutare con attenzione prima di prendere eventuali nuove decisioni. Infantino ha infatti spiegato che l’ipotesi di un Mondiale a 64 nazionali è già stata discussa internamente, ma che il primo passo sarà capire come funzionerà l’attuale formula.

Il Mondiale 2026 è appena cominciato, ma in casa FIFA si guarda già al futuro della competizione. Dopo la partita inaugurale della Coppa del Mondo tra Messico e Sudafrica, il presidente Gianni Infantino ha parlato a CazéTV della possibilità di allargare ulteriormente il torneo, portandolo dalle attuali 48 nazionali fino a 64 partecipanti .

«Prima dobbiamo vedere come andrà questa Coppa del Mondo con 48 nazionali. È già un evento molto grande. Abbiamo discusso di un Mondiale con 64 nazionali, con un coinvolgimento ancora maggiore in tutto il mondo. È già stato dibattuto nel Consiglio della FIFA, ma ora godiamoci questa edizione a 48», ha sottolineato il numero uno della Federcalcio mondiale.

L’obiettivo, nelle intenzioni del presidente della FIFA, sarebbe quello di rendere il torneo ancora più globale, aumentando la partecipazione delle federazioni e coinvolgendo un numero maggiore di Paesi. Una prospettiva che, tuttavia, dovrà essere valutata alla luce dell’impatto sportivo, organizzativo e commerciale del nuovo format a 48 squadre.

Nel corso dell’intervista, Infantino ha poi lanciato una frecciata all’Italia, che non è riuscita a qualificarsi per il Mondiale 2026 e che ha fallito l’accesso alla Coppa del Mondo per la terza volta consecutiva. Una battuta arrivata proprio parlando dell’eventuale allargamento del torneo: «Forse l’Italia si qualifica con 64 nazionali. Chissà, magari se ne mettiamo 208».

Come detto, per la Nazionale italiana si tratta della terza esclusione consecutiva dopo quelle del 2018 e del 2022. Un’assenza pesante per una delle selezioni più titolate della storia del calcio mondiale, finita anche al centro dell’ironia del presidente della FIFA.