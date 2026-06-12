DAZN sigla un nuovo accordo con Prime Video per la distribuzione dei Mondiali 2026

Tutte le partite della competizione iniziata l’11 giugno oltre ai contenuti speciali, sono visibili anche sulla piattaforma Amazon.

Di
Redazione
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(Photo by Kevin C. Cox/Getty Images)

Nuovo accordo fra DAZN e Amazon Prime Video per  la distribuzione di tutte le partite dei Mondiali 2026, per cui la piattaforma di sport in streaming detiene i diritti in esclusiva per il mercato italiano. L’obiettivo è quello di ampliare la fruizione dei contenuti legati al torneo di calcio più prestigioso al mondo.

L’accordo di distribuzione e ritrasmissione prevede che tutte le partite della competizione – insieme a highlights, catch-up e contenuti on demand – siano disponibili anche sul servizio Prime Video tramite il canale dedicato “DAZN FIFA World Cup 2026”.

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DAZN, con questa partnership, punta a massimizzare la visibilità della competizione di calcio più prestigiosa al mondo e a rendere l’esperienza dei Mondiali ancora più capillare intercettando nuovi segmenti di pubblico, sempre più ampi e diversificati.

Ma come attivare il canale dedicato DAZN su Prime Video? Il canale è già attivabile sulla piattaforma è potrà essere sottoscritto dagli utenti fino al 19 luglio 2026. L’attivazione e il costo sono una tantum, senza necessità di avere un abbonamento già attivo a Prime Video o a DAZN.

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