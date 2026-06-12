DAZN sigla un nuovo accordo con Prime Video per la distribuzione dei Mondiali 2026

L’accordo di distribuzione e ritrasmissione prevede che tutte le partite della competizione – insieme a highlights , catch-up e contenuti on demand – siano disponibili anche sul servizio Prime Video tramite il canale dedicato “DAZN FIFA World Cup 2026”.

Nuovo accordo fra DAZN e Amazon Prime Video per la distribuzione di tutte le partite dei Mondiali 2026 , per cui la piattaforma di sport in streaming detiene i diritti in esclusiva per il mercato italiano. L’obiettivo è quello di ampliare la fruizione dei contenuti legati al torneo di calcio più prestigioso al mondo.

DAZN, con questa partnership, punta a massimizzare la visibilità della competizione di calcio più prestigiosa al mondo e a rendere l’esperienza dei Mondiali ancora più capillare intercettando nuovi segmenti di pubblico, sempre più ampi e diversificati.

Ma come attivare il canale dedicato DAZN su Prime Video? Il canale è già attivabile sulla piattaforma è potrà essere sottoscritto dagli utenti fino al 19 luglio 2026. L’attivazione e il costo sono una tantum, senza necessità di avere un abbonamento già attivo a Prime Video o a DAZN.