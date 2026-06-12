Quanto guadagna un calciatore di Serie B? Anche per la stagione sportiva 2026/27 la Lega Nazionale Professionisti Serie B ha reso nota la tabella con i minimi retributivi previsti per i calciatori che militano nei club della cadetteria. Si tratta, come sempre, di compensi minimi lordi annuali. Questo significa che diversi giocatori percepiranno inevitabilmente stipendi superiori rispetto alle cifre indicate, ma non potranno scendere al di sotto delle soglie fissate dalla tabella ufficiale.
I nuovi importi risultano in crescita rispetto a quelli previsti per la stagione 2025/26, quando i minimi erano pari a 18.892,23 euro per i calciatori tra il 16° e il 19° anno di età, 25.268,89 euro per la fascia tra il 20° e il 23° anno e 34.054,13 euro dal 24° anno in avanti. Per il 2026/27, invece, le cifre salgono rispettivamente a 19.157 euro, 25.623 euro e 34.531 euro lordi annui. L’aumento si inserisce nel consueto aggiornamento delle tabelle retributive, che contribuiscono a definire il quadro minimo di riferimento per i rapporti di lavoro dei calciatori professionisti.
Stipendi Serie B: i minimi retributivi per il 2026/27
Premesso dunque che molti calciatori percepiscono dai rispettivi club compensi sensibilmente più elevati, nel dettaglio i giocatori professionisti tesserati per società di Serie B potranno ricevere un compenso annuale lordo minimo pari alle seguenti cifre:
- Minimo retributivo dal 16° al 19° anno di età – classe 2010-2007: 19.157 euro lordi;
- Minimo retributivo dal 20° al 23° anno di età – classe 2006-2003: 25.623 euro lordi;
- Minimo retributivo dal 24° anno di età – a partire dalla classe 2002: 34.531 euro lordi;
- Primo contratto da professionista – classe 2006, con applicazione delle disposizioni previste dalle norme transitorie dell’articolo 33 delle NOIF: 25.623 euro lordi.
La tabella pubblicata per la stagione 2026/27 indica inoltre, per alcune fasce, anche il compenso calcolato in base all’agevolazione prevista dall’articolo 36 del Decreto legislativo n. 36/2021 (riordino e riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici, nonchè di lavoro sportivo). In questo caso, le cifre sono pari a 18.395 euro per i calciatori tra il 16° e il 19° anno di età, 22.913 euro per quelli tra il 20° e il 23° anno e 22.913 euro anche per il primo contratto da professionista.
Stipendi Serie B: i minimi per gli apprendisti
Il comunicato ufficiale per la stagione 2026/27 contiene anche i minimi retributivi previsti per gli apprendisti. Anche in questo caso si tratta di importi lordi annuali, differenziati in base all’età e alla classe di riferimento.
- Per il 15° anno di età, classe 2011, il compenso minimo è fissato a 3.935 euro lordi, che scendono a 3.816 euro considerando l’agevolazione ex articolo 36 del D. Lgs. n. 36/2021.
- Per il 16° anno di età, classe 2010, il minimo è pari a 4.544 euro lordi, oppure 4.406 euro con l’applicazione dell’agevolazione.
- Per il 17° anno di età, classe 2009, la soglia sale a 5.453 euro lordi, pari a 5.289 euro nella versione agevolata.
- Importo più alto per il 18° anno di età, classe 2008, dove il minimo retributivo è fissato a 12.723 euro lordi, oppure 12.338 euro con agevolazione.
- Infine, per la fascia dal 19° al 23° anno di età, classi 2007-2003, il compenso minimo è pari a 17.376 euro lordi, che diventano 16.950 euro in base all’agevolazione prevista dalla normativa.