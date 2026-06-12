I nuovi importi risultano in crescita rispetto a quelli previsti per la stagione 2025/26 , quando i minimi erano pari a 18.892,23 euro per i calciatori tra il 16° e il 19° anno di età, 25.268,89 euro per la fascia tra il 20° e il 23° anno e 34.054,13 euro dal 24° anno in avanti. Per il 2026/27, invece, le cifre salgono rispettivamente a 19.157 euro, 25.623 euro e 34.531 euro lordi annui. L’aumento si inserisce nel consueto aggiornamento delle tabelle retributive , che contribuiscono a definire il quadro minimo di riferimento per i rapporti di lavoro dei calciatori professionisti.

Stipendi Serie B: i minimi retributivi per il 2026/27

Premesso dunque che molti calciatori percepiscono dai rispettivi club compensi sensibilmente più elevati, nel dettaglio i giocatori professionisti tesserati per società di Serie B potranno ricevere un compenso annuale lordo minimo pari alle seguenti cifre:

Minimo retributivo dal 16° al 19° anno di età – classe 2010-2007: 19.157 euro lordi;

Minimo retributivo dal 20° al 23° anno di età – classe 2006-2003: 25.623 euro lordi;

Minimo retributivo dal 24° anno di età – a partire dalla classe 2002: 34.531 euro lordi;

Primo contratto da professionista – classe 2006, con applicazione delle disposizioni previste dalle norme transitorie dell’articolo 33 delle NOIF: 25.623 euro lordi.

La tabella pubblicata per la stagione 2026/27 indica inoltre, per alcune fasce, anche il compenso calcolato in base all’agevolazione prevista dall’articolo 36 del Decreto legislativo n. 36/2021 (riordino e riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici, nonchè di lavoro sportivo). In questo caso, le cifre sono pari a 18.395 euro per i calciatori tra il 16° e il 19° anno di età, 22.913 euro per quelli tra il 20° e il 23° anno e 22.913 euro anche per il primo contratto da professionista.