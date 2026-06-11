Come vedere i Mondiali di calcio 2026 su DAZN: tutti i dettagli

I Mondiali di calcio 2026 sono già nella storia ancora prima di cominciare: 48 squadre, 104 partite e ben tre paesi ospitanti. Anche senza l’Italia, assente per la terza volta consecutiva, questo Mondiale si preannuncia come il più grande di sempre. E in Italia lo si vedrà su DAZN.

La piattaforma streaming si è aggiudicata i diritti dell’intera competizione, che prende il via oggi, 11 giugno. Su DAZN andranno in onda tutte e 104 le partite: 69 in esclusiva, mentre le restanti 35 saranno trasmesse in simulcast sulla Rai.

La copertura quotidiana raggiungerà le 16 ore di programmazione, tra dirette, approfondimenti, highlights, conferenze stampa, aggiornamenti dagli allenamenti e contenuti originali.

Ecco nel dettaglio come vedere i Mondiali di calcio 2026 su DAZN.