Come vedere i Mondiali di calcio 2026 su DAZN: tutti i dettagli

DAZN si è aggiudicata i diritti per i Mondiali di calcio 2026, dall’11 giugno al 19 luglio. Ecco nel dettaglio come seguire tutti i match sulla piattaforma.

Di
Redazione
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I Mondiali di calcio 2026 sono già nella storia ancora prima di cominciare: 48 squadre, 104 partite e ben tre paesi ospitanti. Anche senza l’Italia, assente per la terza volta consecutiva, questo Mondiale si preannuncia come il più grande di sempre. E in Italia lo si vedrà su DAZN.

La piattaforma streaming si è aggiudicata i diritti dell’intera competizione, che prende il via oggi, 11 giugno. Su DAZN andranno in onda tutte e 104 le partite: 69 in esclusiva, mentre le restanti 35 saranno trasmesse in simulcast sulla Rai.

La copertura quotidiana raggiungerà le 16 ore di programmazione, tra dirette, approfondimenti, highlights, conferenze stampa, aggiornamenti dagli allenamenti e contenuti originali.

Ecco nel dettaglio come vedere i Mondiali di calcio 2026 su DAZN.

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Come vedere i Mondiali su DAZN – Abbonamento o Pass Mondiale

Chi è già abbonato ai piani Full o Family di DAZN non dovrà pagare nulla in più: il Mondiale è incluso.

Per tutti gli altri, che si abbia un altro dei piani DAZN o meno, è attivabile il Pass Mondiale: un accesso dedicato all’intera competizione, acquistabile con un pagamento unico e con disattivazione automatica al 31 luglio.

I prezzi sono i seguenti:

  • 24,99 euro (una tantum) per chi non è abbonato a DAZN
  • 14,99 euro (una tantum) per chi ha già un piano Goal, MyClub Pass o Sports
  • 9,99 euro (una tantum) per chi lo acquista tramite TIM, che ha siglato un accordo di distribuzione dedicato con DAZN

Nessun rinnovo automatico, nessun costo nascosto: si paga una volta e si guardano tutte le 104 partite fino alla finale.

DAZN Mondiali 2026 – I pacchetti

Riepilogo di tutti i piani DAZN attivabili, con cui è possibile seguire il Mondiale 2026. Nel dettaglio:

  • Piano Full: accesso completo a tutti gli sport e a tutte le competizioni, i Mondiali sono inclusi nel pacchetto.
  • Piano Family: accesso completo a tutti gli sport e a tutte le competizioni simultaneamente su 2 reti domestiche, i Mondiali sono inclusi nel pacchetto.
  • Piano Goal: per vedere il calcio nazionale e internazionale disponibile su DAZN, simultaneamente su 1 rete domestica. Per vedere le 104 partite dei Mondiale è necessario attivare il Pass Mondiali a 14,99€, pagamento una tantum.
  • Piano Sports: contenuti sportivi extra calcistici, simultaneamente su 1 rete domestica. Disponibile solo mensile senza vincolo annuale. Per vedere le 104 partite dei Mondiale è necessario attivare il Pass Mondiali a 14,99€, pagamento una tantum.
  • Piano My Club Pass: per vedere tutte le partite della tua squadra del cuore. Disponibile solo con vincolo annuale. Per vedere le 104 partite dei Mondiale è necessario attivare il Pass Mondiali a 14,99€, pagamento una tantum.

Come attivare DAZN

Per approfittare delle offerte e dei servizi è sufficiente:

  1. Accedere al sito ufficiale di DAZN (clicca qui per accedere);
  2. Registrarsi o effettuare il login con il proprio account;
  3. Selezionare il piano di proprio gradimento;
  4. Completare la procedura di attivazione.

Segui tutte le partite dei Mondiali 2026 su DAZN. Clicca qui per scoprire tutte le offerte

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