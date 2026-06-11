Come vedere i Mondiali di calcio 2026 su DAZN: tutti i dettagli

I Mondiali di calcio 2026 sono già nella storia ancora prima di cominciare: 48 squadre, 104 partite e ben tre paesi ospitanti. Anche senza l’Italia, assente per la terza volta consecutiva, questo Mondiale si preannuncia come il più grande di sempre. E in Italia lo si vedrà su DAZN.
La piattaforma streaming si è aggiudicata i diritti dell’intera competizione, che prende il via oggi, 11 giugno. Su DAZN andranno in onda tutte e 104 le partite: 69 in esclusiva, mentre le restanti 35 saranno trasmesse in simulcast sulla Rai.
La copertura quotidiana raggiungerà le 16 ore di programmazione, tra dirette, approfondimenti, highlights, conferenze stampa, aggiornamenti dagli allenamenti e contenuti originali.
Ecco nel dettaglio come vedere i Mondiali di calcio 2026 su DAZN.
Come vedere i Mondiali su DAZN – Abbonamento o Pass Mondiale
Chi è già abbonato ai piani Full o Family di DAZN non dovrà pagare nulla in più: il Mondiale è incluso.
Per tutti gli altri, che si abbia un altro dei piani DAZN o meno, è attivabile il Pass Mondiale: un accesso dedicato all’intera competizione, acquistabile con un pagamento unico e con disattivazione automatica al 31 luglio.
I prezzi sono i seguenti:
- 24,99 euro (una tantum) per chi non è abbonato a DAZN
- 14,99 euro (una tantum) per chi ha già un piano Goal, MyClub Pass o Sports
- 9,99 euro (una tantum) per chi lo acquista tramite TIM, che ha siglato un accordo di distribuzione dedicato con DAZN
Nessun rinnovo automatico, nessun costo nascosto: si paga una volta e si guardano tutte le 104 partite fino alla finale.
DAZN Mondiali 2026 – I pacchetti
Riepilogo di tutti i piani DAZN attivabili, con cui è possibile seguire il Mondiale 2026. Nel dettaglio:
- Piano Full: accesso completo a tutti gli sport e a tutte le competizioni, i Mondiali sono inclusi nel pacchetto.
- Piano Family: accesso completo a tutti gli sport e a tutte le competizioni simultaneamente su 2 reti domestiche, i Mondiali sono inclusi nel pacchetto.
- Piano Goal: per vedere il calcio nazionale e internazionale disponibile su DAZN, simultaneamente su 1 rete domestica. Per vedere le 104 partite dei Mondiale è necessario attivare il Pass Mondiali a 14,99€, pagamento una tantum.
- Piano Sports: contenuti sportivi extra calcistici, simultaneamente su 1 rete domestica. Disponibile solo mensile senza vincolo annuale. Per vedere le 104 partite dei Mondiale è necessario attivare il Pass Mondiali a 14,99€, pagamento una tantum.
- Piano My Club Pass: per vedere tutte le partite della tua squadra del cuore. Disponibile solo con vincolo annuale. Per vedere le 104 partite dei Mondiale è necessario attivare il Pass Mondiali a 14,99€, pagamento una tantum.
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Come attivare DAZN
Per approfittare delle offerte e dei servizi è sufficiente:
- Accedere al sito ufficiale di DAZN (clicca qui per accedere);
- Registrarsi o effettuare il login con il proprio account;
- Selezionare il piano di proprio gradimento;
- Completare la procedura di attivazione.