Dove vedere Portogallo Nigeria tv streaming: guarda la partita in diretta

Si avvicina l’inizio della rassegna iridata che inizierà il prossimo 11 giugno e i terrà fino al 19 luglio fra Stati Uniti, Messico e Canada. Gli inglesi, fra i grandi favoriti per la vittoria finale, vogliono arrivare al meglio all’esordio fissato per il 17 giugno contro la Croazia. La nazionale africana, invece, non è riuscita a strappare il pass per il torneo iridato.

Dove vedere Portogallo Nigeria tv streaming? Quando si gioca e tutti i dettagli

Portogallo-Nigeria, match amichevole, si terrà all’Estadio Dr. Magalhães Pessoa di Leiria, il 10 giugno 2026 con il calcio d’inizio dell’incontro fissato per le ore 21.45.

La sfida non sarà disponibile gratuitamente in Italia. Le amichevoli dell’Italia, che vedranno in panchina il Ct dell’Under 21 Silvio Baldini e in campo molti protagonisti degli Azzurrini, saranno in onda come sempre sulla Rai, le altre gare pre Mondiali saranno in esclusiva su Sky Sport e in diretta streaming su NOW (CLICCA QUI PER ABBONARTI). La sfida fra Portogallo e Nigeria sarà visibile anche su Sky Sport Arena con la telecronaca di Antonio Nucera.