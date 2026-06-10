L'Inter pronta all'affondo per Solet: l'impatto dell'operazione a bilancio

L’obiettivo primario per i nerazzurri porta a Udine, dove gioca Oumar Solet , francese classe 2000 che ormai da un paio di stagioni si sta mettendo in luce nella formazione friulana. I contatti fra le parti sono ormai attivi da diversi mesi con l’Inter pronta ad affondare il colpo per regalare a Chivu il rinforzo difensivo richiesto.

Dopo i festeggiamenti per la vittoria di campionato e Coppa Italia, la dirigenza dell’ Inter , di comune accordo con Cristian Chivu , ha messo a punto la strategia per rinforzare la rosa a disposizione del tecnico romeno. Fra gli obiettivi c’è quello di rinfoltire la difesa, vista la partenza di Francesco Acerbi e Matteo Darmian , a cui si aggiunge il contratto in scadenza di Stefan De Vrij , il cui destino non sembra essere stato ancora definito. Poi c’è la situazione Yann Bisseck , che potrebbe finire al centro del mercato se all’estero arrivasse un’offerta robusta tanto da far vacillare il club nerazzurro.

La richiesta dei friulani si aggira intorno ai 25 milioni di euro , con l’Inter che partiva da una valutazione di 20 milioni di euro. Proprio per questo, negli ultimi giorni, i nerazzurri si sarebbero avvicinati di molto alla richiesta avanzando una offerta da 22 milioni . Tre milioni per una differenza che sembra destinata a essere limata nelle prossime settimane così da chiudere la trattativa. Ma che impatto avrebbe sul bilancio nerazzurro l’acquisto di Solet dall’Udinese?

In attesa di chiudere l’intesa tra i club, l’ accordo fra Inter e calciatore è ormai blindato : contratto di quattro anni , fino a giugno 2030 , a 2,5 milioni di euro netti all’anno . Detto questo, si cerca invece la quadra con l’Udinese , società sempre arcigna sulle proprie valutazioni quando si tratta di vendere uno dei suoi elementi più preziosi in rosa. Ma una apertura c’è stata, anche per la forte volontà del difensore francese di vestirsi di nerazzurro.

Stipendio Solet Inter – L’impatto a bilancio dell’operazione sul bilancio nerazzurro

Partendo dall’ingaggio, il tesseramento di Solet inciderebbe sul bilancio dell’Inter per oltre 4,6 milioni lordi. A questa cifra si aggiungerà la quota ammortamento relativa al cartellino. Ipotizzando il caso che l’Udinese non si schiodi dai 25 milioni richiesti, la quota ammortamento sarebbe pari a 6,25 milioni. Rimanendo invece sui 22 milioni di euro, la quota sarebbe leggermente più bassa, 5,5 milioni di euro per ognuna delle prossime quattro stagioni.

Andando a sommare ingaggio lordo e ammortamento relativo al costo del cartellino, l’operazione Solet per l’Inter avrebbe un impatto compreso tra 10,1 e 10,9 milioni di euro per la stagione 2026/27. Resta da capire a che punto Udinese e Inter troveranno l’accordo definitivo.