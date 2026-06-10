Dove vedere Inghilterra Costa Rica tv streaming: guarda la partita in diretta

Si avvicina l’inizio della rassegna iridata che inizierà il prossimo 11 giugno e i terrà fino al 19 luglio fra Stati Uniti, Messico e Canada. Gli inglesi, fra i grandi favoriti per la vittoria finale, vogliono arrivare al meglio all’esordio fissato per il 17 giugno contro la Croazia. I centroamericani, invece, non sono riusciti a strappare il pass per il torneo iridato.

Dove vedere Inghilterra Costa Rica tv streaming? Quando si gioca e tutti i dettagli

Inghilterra-Costa Rica, match amichevole, si terrà al Inter&Co Stadium di Orlando, il 10 giugno 2026 con il calcio d’inizio dell’incontro fissato per le ore 22.00.

La sfida sarà disponibile anche gratuitamente in Italia su Cielo. Le amichevoli dell’Italia, che vedranno in panchina il Ct dell’Under 21 Silvio Baldini e in campo molti protagonisti degli Azzurrini, saranno in onda come sempre sulla Rai, le altre gare pre Mondiali saranno in esclusiva su Sky Sport e in diretta streaming su NOW (CLICCA QUI PER ABBONARTI). La sfida fra Inghilterra e Costa Rica sarà visibile anche su Sky Sport Calcio con la telecronaca di Federico Zancan.