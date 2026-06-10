Scontri derby: divieto di trasferta per 10 giornate ai tifosi di Juve e Torino

Dopo gli scontri prima del derby in programma per l’ultima giornata di Serie A, il Ministero dell’interno ha disposto il divieto di trasferta per le tifoserie di Torino e Juventus per un totale di 10 giornate del prossimo campionato, fino quindi al 3 novembre 2026.

Il provvedimento prevede la chiusura dei settori ospiti negli stadi dove granata e bianconeri disputeranno gare in trasferta e il divieto di vendita dei biglietti per le stesse partite ai residenti nelle regioni interessate. In particolare, il divieto riguarda i residenti in Piemonte per le gare del Torino e quelli residenti in Piemonte e Lombardia per le partite della Juventus.