Scontri derby: divieto di trasferta per 10 giornate ai tifosi di Juve e Torino

Dopo gli scontri prima del derby in programma per l’ultima giornata di Serie A, il Ministero dell’interno ha disposto il divieto di trasferta per le tifoserie di Torino e Juventus per un totale di 10 giornate del prossimo campionato, fino quindi al 3 novembre 2026.
Il provvedimento prevede la chiusura dei settori ospiti negli stadi dove granata e bianconeri disputeranno gare in trasferta e il divieto di vendita dei biglietti per le stesse partite ai residenti nelle regioni interessate. In particolare, il divieto riguarda i residenti in Piemonte per le gare del Torino e quelli residenti in Piemonte e Lombardia per le partite della Juventus.
La tifoseria granata era già destinataria di misure restrittive nella stagione appena terminata dopo gli episodi avvenuti in occasione di Torino-Verona dell’11 aprile scorso. Infatti erano state vietate le trasferte a Cremona e Udine. L’attuazione del provvedimento sarà affidata di volta in volta ai prefetti delle province interessate dagli incontri. Al momento non si sa se il divieto riguardi anche le trasferte nelle amichevoli estive.