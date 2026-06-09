Dal VAR alle perdite di tempo: tutte le nuove regole in vigore a partire dai Mondiali 2026

Come spesso accade, i Mondiali saranno il primo e importantissimo banco di prova per alcune novità di carattere regolamentare e arbitrale. In vista della rassegna iridata, che inizierà giovedì e si svolgerà fra Stati Uniti, Messico e Canada, l’IFAB ha approvato una serie di modifiche alle Regole del Gioco.

L’unico organo che ha la facoltà di cambiare il regolamento del calcio ha infatti introdotto alcune modifiche in vista della Coppa del Mondo 2026 e hanno come obiettivo primario quello di contrastare la discriminazione, ridurre le perdite di tempo, aumentare il ritmo delle partite e migliorare l’esperienza sia dei giocatori sia dei tifosi.