Dal VAR alle perdite di tempo: tutte le nuove regole in vigore a partire dai Mondiali 2026

Come spesso accade, i Mondiali saranno il primo e importantissimo banco di prova per alcune novità di carattere regolamentare e arbitrale. In vista della rassegna iridata, che inizierà giovedì e si svolgerà fra Stati Uniti, Messico e Canada, l’IFAB ha approvato una serie di modifiche alle Regole del Gioco.
L’unico organo che ha la facoltà di cambiare il regolamento del calcio ha infatti introdotto alcune modifiche in vista della Coppa del Mondo 2026 e hanno come obiettivo primario quello di contrastare la discriminazione, ridurre le perdite di tempo, aumentare il ritmo delle partite e migliorare l’esperienza sia dei giocatori sia dei tifosi.
Nuove regole arbitrali Mondiali – Le novità introdotte dall’IFAB
Queste sono le modifiche più importanti che entreranno in vigore a partire dai Mondiali, che si concluderanno il prossimo 19 luglio con la finalissima al MetLife Stadium:
- Qualsiasi giocatore del torneo sorpreso a coprirsi la bocca durante una situazione conflittuale con un avversario potrà ricevere un cartellino rosso dall’arbitro.
- Se un giocatore lascia il terreno di gioco per protestare contro una decisione arbitrale, ciò potrà anch’esso comportare un cartellino rosso.
- Un cartellino rosso potrà inoltre essere mostrato a qualsiasi membro dello staff di una squadra che istighi o incoraggi i giocatori ad abbandonare il terreno di gioco a causa di una decisione arbitrale.
- Se un arbitro ritiene che un rinvio dal fondo venga deliberatamente ritardato, verrà avviato un conto alla rovescia visivo di cinque secondi. Se il pallone non sarà in gioco al termine di quel conto alla rovescia, il rinvio dal fondo si trasformerà in un calcio d’angolo a favore della squadra avversaria.
- Lo stesso conto alla rovescia di cinque secondi si applica alle rimesse laterali, con la rimessa assegnata alla squadra avversaria se l’arbitro ritiene che una squadra stia impiegando troppo tempo.
- Quando un giocatore viene sostituito, deve lasciare il terreno di gioco entro 10 secondi. Se non lo fa, dovrà comunque uscire dal campo, ma il giocatore che lo sostituisce non potrà entrare in campo fino alla prima interruzione di gioco successiva al trascorrere di un minuto di gioco.
- Quando un giocatore riceve una valutazione medica per un infortunio sul terreno di gioco, oppure quando il suo infortunio provoca l’interruzione della partita, dovrà lasciare il campo e rimanere fuori per un minuto dopo la ripresa del gioco.
Nuove regole arbitrali Mondiali – Cambia l’utilizzo del VAR
Inoltre, ci saranno novità anche per l’utilizzo del VAR. In caso di prove evidenti, la tecnologia potrà essere usata per controllare e riesaminare i seguenti casi:
- Cartellini rossi derivanti da un secondo cartellino giallo chiaramente assegnato in modo errato;
- Casi di identità errata, quando l’arbitro sanziona il giocatore sbagliato per un’infrazione, con conseguente cartellino rosso o giallo mostrato alla persona sbagliata;
- Calci d’angolo assegnati in modo chiaramente errato, a condizione che la revisione possa essere completata immediatamente e senza ritardare la ripresa del gioco;
- Chiare infrazioni della squadra attaccante prima che il pallone sia in gioco su calci di punizione o calci d’angolo, quando queste influenzano direttamente un gol, un calcio di rigore o una decisione disciplinare.