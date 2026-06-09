Gravina attacca: «La politica non ha aiutato questa FIGC. EURO 2032? Una mia idea»

Come già accaduto, Gravina rivolge le sue critiche alla politica nazionale , colpevole secondo lui di non aver fatto il massimo per appoggiare il movimento calcistico. «Riuscire a presentare una lista di stadi idonei per EURO 2032 entro la scadenza di ottobre sarà un successo solo del mondo del calcio e che condivideremo con i club che hanno deciso di investire e con i Comuni che hanno creduto in questo progetto», il concetto manifesto rilasciato dal presidente dimissionario alla trasmissione “Radio Anch’io Sport” in onda Radio Rai 1.

Poi il numero uno uscente della Federcalcio, ancora in carica per 13 giorni, ha risposto così a chi gli chiedeva dell’impegno in tal senso del ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi: «Non commento le dichiarazioni del ministro Abodi perché non mi va di commentare dichiarazioni di chi ha una responsabilità politica però è l’occasione per evitare equivoci e momenti di confusione».

«La candidatura ad EURO 2032 è stata una mia intuizione, la co-assegnazione con la Turchia è stata un successo di questa federazione. L’assenza di fondi pubblici a differenza di altri eventi sovvenzionati in gran parte dallo Stato. Non esiste un commissario per EURO 2032, visto che è entrato in vigore con un ritardo incredibile sulla tabella di marcia», ha continuato Gravina.