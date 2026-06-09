Milan, fissate due nuove amichevoli estive: Celtic e ManUTD nel cammino della pre-season

Il calendario estivo del Milan prende forma in vista della stagione 2026/27. Il club rossonero ha infatti annunciato due nuove amichevoli internazionali che accompagneranno la preparazione della Prima Squadra maschile: la sfida contro il Celtic, in programma il 25 luglio a Glasgow, e quella contro il Manchester United, fissata per il 15 agosto a Breslavia.

Il primo appuntamento si giocherà al Celtic Park e precederà la partenza per il Pre-Season Tour tra Australia e Indonesia, dove il Milan sarà impegnato anche contro Inter e Chelsea. Al rientro dalla tournée, invece, i rossoneri faranno tappa in Polonia per affrontare il Manchester United alla Tarczyński Arena: sarà la prima volta del club nella città di Breslavia, a pochi giorni dall’inizio del nuovo campionato di Serie A.