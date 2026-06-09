Milan, fissate due nuove amichevoli estive: Celtic e ManUTD nel cammino della pre-season

Il percorso di preparazione della squadra rossonera in vista della stagione 2026/27 si arricchisce di altri due test internazionali tra Scozia e Polonia.

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Redazione
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AC Milan v Parma Calcio 1913 - Serie A
Photo by Marco Luzzani/Getty Images

Il calendario estivo del Milan prende forma in vista della stagione 2026/27. Il club rossonero ha infatti annunciato due nuove amichevoli internazionali che accompagneranno la preparazione della Prima Squadra maschile: la sfida contro il Celtic, in programma il 25 luglio a Glasgow, e quella contro il Manchester United, fissata per il 15 agosto a Breslavia.

Il primo appuntamento si giocherà al Celtic Park e precederà la partenza per il Pre-Season Tour tra Australia e Indonesia, dove il Milan sarà impegnato anche contro Inter e Chelsea. Al rientro dalla tournée, invece, i rossoneri faranno tappa in Polonia per affrontare il Manchester United alla Tarczyński Arena: sarà la prima volta del club nella città di Breslavia, a pochi giorni dall’inizio del nuovo campionato di Serie A.

Milan calendario amichevoli – Gli impegni dei rossoneri

La preparazione del Milan partirà come di consueto da Milanello, con il raduno fissato per il 13 luglio dopo i test fisici. Dopo i primi giorni di lavoro in Italia, la squadra inizierà il percorso di avvicinamento alla nuova stagione con un programma che toccherà Scozia, Australia, Indonesia e Polonia, prima dell’esordio in campionato contro il Torino nel weekend del 22-23 agosto.

Di seguito il calendario ufficiale degli impegni estivi che sono al momento stati comunicati per il Milan:

  • lunedì 13 luglio: raduno a Milanello
  • sabato 25 luglio: Celtic-Milan, Glasgow
  • primi di agosto: partenza per l’Australia, con test a porte chiuse contro una squadra locale
  • mercoledì 5 agosto: Milan-Inter, Perth
  • sabato 8 agosto: Milan-Chelsea, Giacarta
  • sabato 15 agosto: Milan-Manchester United, Breslavia
  • sabato 22/domenica 23 agosto: Torino-Milan, 1ª giornata di Serie A

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