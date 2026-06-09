Milan, fissate due nuove amichevoli estive: Celtic e ManUTD nel cammino della pre-season

Il calendario estivo del Milan prende forma in vista della stagione 2026/27. Il club rossonero ha infatti annunciato due nuove amichevoli internazionali che accompagneranno la preparazione della Prima Squadra maschile: la sfida contro il Celtic, in programma il 25 luglio a Glasgow, e quella contro il Manchester United, fissata per il 15 agosto a Breslavia.
Il primo appuntamento si giocherà al Celtic Park e precederà la partenza per il Pre-Season Tour tra Australia e Indonesia, dove il Milan sarà impegnato anche contro Inter e Chelsea. Al rientro dalla tournée, invece, i rossoneri faranno tappa in Polonia per affrontare il Manchester United alla Tarczyński Arena: sarà la prima volta del club nella città di Breslavia, a pochi giorni dall’inizio del nuovo campionato di Serie A.
Milan calendario amichevoli – Gli impegni dei rossoneri
La preparazione del Milan partirà come di consueto da Milanello, con il raduno fissato per il 13 luglio dopo i test fisici. Dopo i primi giorni di lavoro in Italia, la squadra inizierà il percorso di avvicinamento alla nuova stagione con un programma che toccherà Scozia, Australia, Indonesia e Polonia, prima dell’esordio in campionato contro il Torino nel weekend del 22-23 agosto.
Di seguito il calendario ufficiale degli impegni estivi che sono al momento stati comunicati per il Milan:
- lunedì 13 luglio: raduno a Milanello
- sabato 25 luglio: Celtic-Milan, Glasgow
- primi di agosto: partenza per l’Australia, con test a porte chiuse contro una squadra locale
- mercoledì 5 agosto: Milan-Inter, Perth
- sabato 8 agosto: Milan-Chelsea, Giacarta
- sabato 15 agosto: Milan-Manchester United, Breslavia
- sabato 22/domenica 23 agosto: Torino-Milan, 1ª giornata di Serie A