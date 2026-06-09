Real, messa in vendita a 195 euro la maglia speciale dedicata a Papa Leone XIV

Durante il suo viaggio in Spagna, divisa fra Madrid e Barcellona, il Papa ha fatto visita anche a Real Madrid e Barcellona. Mentre si trovava nella capitale iberica, Leone XIV ha confessato il suo tifo per i Blancos, che domenica hanno visto la conferma di Florentino Perez alla presidenza.

Proprio il neo rieletto numero uno del club ha accompagnato il Pontefice al museo del Real Madrid, e davanti ai trofei di Coppa dei Campioni e Champions League, gli ha consegnato una maglia speciale con il numero 1 e la scritta Robert F. Provost.