Real, messa in vendita a 195 euro la maglia speciale dedicata a Papa Leone XIV

Durante il suo viaggio in Spagna, divisa fra Madrid e Barcellona, il Papa ha fatto visita anche a Real Madrid e Barcellona. Mentre si trovava nella capitale iberica, Leone XIV ha confessato il suo tifo per i Blancos, che domenica hanno visto la conferma di Florentino Perez alla presidenza.
Proprio il neo rieletto numero uno del club ha accompagnato il Pontefice al museo del Real Madrid, e davanti ai trofei di Coppa dei Campioni e Champions League, gli ha consegnato una maglia speciale con il numero 1 e la scritta Robert F. Provost.
E ora, come riporta l’agenzia di stampa spagnola EFE, nello shop ufficiale del Real Madrid, la maglia dedicata al Papa è ufficialmente in vendita, in edizione limitata con il nome “Leon” e il numero XIV, al prezzo di 195 euro. A questa si possono abbinare, come accade anche per i calciatori, i pantaloncini (al prezzo di 55 euro) e i calzettoni (25 euro) per andare a formare il set completo di una maglia tanto speciale quanto inedita. «Sull’aereo che lo ha portato a Madrid da Roma, il Papa ha detto che tifa per il Real e questo per noi è motivo di orgoglio», aveva dichiarato Perez prima della visita di Leone XIV.