Nel 2025, la Serie A brasiliana ha fatto registrare 2,2 miliardi di euro di ricavi , con una crescita impressionante del 32% rispetto all’anno precedente in termini reali. Il dato è entusiasmante, ma 612 milioni di euro provengono dai trasferimenti di atleti, giocatori che hanno cambiato squadra all’interno del campionato e con altri campionati. Questi ricavi hanno rappresentato il 27% e sono cresciuti del 63% rispetto al 2024.

Il “Relatorio Convocados” è giunto alla sua 17a edizione nel 2026, offrendo agli appassionati di sport e ai professionisti del settore un’analisi dettagliata e aggiornata delle finanze dei club e dell’industria calcistica brasiliana. Prodotta dall’economista Cesar Grafietti in collaborazione con le società Convocados Gestão e Futebol e Outfield , e con la sponsorizzazione di Galapagos Capital , l’edizione di quest’anno mette in luce un settore in trasformazione, con movimenti e comportamenti divergenti.

Un altro dato importante del 2025 sono stati i premi, denaro che deriva dalle prestazioni dei club, e che nella scorsa stagione sono stati pari a 255 milioni di euro, di cui 131 milioni provenienti dalla partecipazione dei 4 club brasiliani alla Coppa del

Mondo per club. In altre parole, parte della crescita del 2025 è derivata da entrate difficilmente ripetibili: trasferimenti e Coppa del Mondo per club.

Un’altra fonte di entrate che sta attraversando un buon momento sono quelle commerciali, che hanno rappresentato il 21% del totale, raggiungendo i 479 milioni di euro. Ma una parte di esse – circa il 34% – proviene dalle società di scommesse.

Se si escludono solo gli effetti non ricorrenti dei premi e dei trasferimenti, i ricavi hanno raggiunto 1,5 miliardi di euro, con una crescita reale del 14% rispetto agli 1,3 miliardi di euro del 2024. Un risultato comunque molto buono in un paese il cui PIL è cresciuto del 2,3% nell’anno.

Serie A brasiliana bilanci 2025 – Costi in aumento del 22%

Non è tutto rose e fiori se guardiamo ai dati relativi a costi e spese. La crescita è stata del 22% e ha raggiunto 1,6 miliardi di euro, il che ha portato l’EBITDA totale a 527 milioni di euro. Ma se guardiamo dal punto di vista dei ricavi ricorrenti, il valore sarebbe stato negativo di 143 milioni di euro. Ciò significa che, su base consolidata, le spese sono arrivate sperando che i trasferimenti pagassero i conti, portando con sé una situazione di rischio.

I debiti hanno raggiunto invece i 2,2 miliardi di euro, con una crescita del 26% rispetto al 2024. La maggior parte di questa crescita l’abbiamo vista nei debiti operativi, il cui elemento più rilevante sono stati i debiti per gli ingaggi degli atleti. Che sono il frutto degli investimenti nella rosa professionistica: i club hanno speso 695 milioni di euro in diritti degli atleti.

Serie A brasiliana bilanci 2025 – I club con maggiori ricavi

Di seguito, la top 10 delle società brasiliane sulla base dei loro ricavi lordi:

Flamengo – 308 milioni di euro Palmeiras – 251 milioni di euro Botafogo – 214 milioni di euro Fluminense – 160 milioni di euro San Paolo – 156 milioni di euro Corinthians – 154 milioni di euro Cruzeiro – 112 milioni di euro Internacional – 107 milioni di euro Atletico MG – 105 milioni di euro RB Bragantino – 100 milioni di euro

I primi quattro club presenti in classifica – Flamengo, Palmeiras, Botafogo e Fluminense – sono quelli che hanno potuto beneficiare delle risorse provenienti dal nuovo Mondiale per Club, oltre che dai trasferimenti. Nel caso del San Paolo, è stato il mercato a fare da acceleratore, mentre sul Cruzeiro ha pesato un aumento dei ricavi commerciali. Per entrare nella top 10 dell’edizione 2026 sono serviti 100 milioni di euro.

Serie A brasiliana bilanci 2025 – Il risultato netto e il confronto con l’Italia

Guardando infine a un paragone con l’Italia, il report evidenzia che i club italiani operano con un rapporto di quasi due volte maggiore rispetto ai club brasiliani. I ricavi della Serie A hanno superato i 4 miliardi di euro nel 2024/25, mentre i costi hanno toccato quasi quota 2 miliardi di euro. Nel campionato italiano, le società sulle quali ha avuto effetto il nuovo Mondiale per Club sono state due.

In termini di risultato netto, la Serie A brasiliana ha chiuso con un rosso aggregato di 83 milioni di euro, in netto miglioramento rispetto al -241 milioni della passata stagione. Un dato che rimane il migliore rispetto a quattro dei cinque top campionati europei (fa eccezione la Bundesliga). La Serie A italiana, per fare un confronto, ha chiuso in perdita di 348 milioni di euro.