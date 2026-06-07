Se hai cliccato su questo articolo stai cercando Italia Belgio Under 17 dove vederla, gara valida per la finalissima degli Europei di categoria.
Gli Azzurrini hanno conquistato il primo posto del proprio girone, il B, grazie alle vittorie contro Francia e Montenegro e il pareggio con la Danimarca. Ora, dopo avere sconfitto la Spagna ai calci di rigore, sulla strada della selezione di Franceschini ci sono i pari età del Belgio. Le due nazionali si sfidano per il titolo di squadra Campione d’Europa.
Italia Belgio Under 17 dove vederla – Quando si gioca e tutti i dettagli
Italia-Belgio Under 17, match valido per la finalissima degli Europei di categoria 2026, si terrà allo stadio Lilleküla di Tallinn, domenica 7 giugno, con il calcio d’inizio dell’incontro fissato per le ore 19.00. La sfida sarà visibile in diretta televisiva su Rai Sport (canale 58 del digitale terrestre) e in streaming su Rai Play Sport 1.
Ed ecco i convocati di Franceschini per gli Europei Under 17:
PORTIERI:
- Emanuele Giaretta (Juventus)
- Christian Lupo (Lecce)
DIFENSORI:
- Matteo Albini (Como)
- Giampaolo Bonifazi (Roma)
- Lorenzo Dattilo (Roma)
- Djibril Diallo (Parma)
- Andrea Donato (Inter)
- Lorenzo Puricelli (Inter)
- Edoardo Dario Rocca (Inter)
- Ludovico Varali (Parma)
CENTROCAMPISTI:
- Francesco Ballarin (Venezia)
- Edoardo Biondini (Empoli)
- Francesco Gasparello (Atalanta)
- Gianluca Tommaso Okon-Engstler (Club Brugge)
ATTACCANTI:
- Tommaso Casagrande (Hellas Verona)
- Thomas Corigliano (Juventus)
- Federico Croci (Fiorentina)
- Marcello Fugazzola (Atalanta)
- Jacopo Landi (Empoli)
- Diego Perillo (Empoli)