Se hai cliccato su questo articolo stai cercando Italia Belgio Under 17 dove vederla, gara valida per la finalissima degli Europei di categoria.

Gli Azzurrini hanno conquistato il primo posto del proprio girone, il B, grazie alle vittorie contro Francia e Montenegro e il pareggio con la Danimarca. Ora, dopo avere sconfitto la Spagna ai calci di rigore, sulla strada della selezione di Franceschini ci sono i pari età del Belgio. Le due nazionali si sfidano per il titolo di squadra Campione d’Europa.