Dove vedere Danimarca Ucraina tv streaming: guarda la partita in diretta

Si avvicina l’inizio della rassegna iridata che inizierà il prossimo 11 giugno e i terrà fino al 19 luglio fra Stati Uniti, Messico e Canada. Entrambe le squadre si preparano in vista dell’esordio alla massima competizione per nazionali che si gioca ogni quattro anni.

Se hai cliccato su questo articolo stai cercando dove vedere Danimarca Ucraina tv streaming , amichevole prima dei Mondiali.

Dove vedere Danimarca Ucraina tv streaming? Quando si gioca e tutti i dettagli

Danimarca-Ucraina, match amichevole, si terrà all’Odense Isstadion, il 7 giugno 2026 con il calcio d’inizio dell’incontro fissato per le ore 18.30. La sfida sarà disponibile su Sky Sport Calcio.

Le amichevoli dell’Italia, che vedranno in panchina il Ct dell’Under 21 Silvio Baldini e in campo molti protagonisti degli Azzurrini, saranno invece in onda come sempre sulla Rai. Altre altre gare pre Mondiali saranno in diretta esclusiva su Sky Sport e in diretta streaming su NOW (CLICCA QUI PER ABBONARTI).