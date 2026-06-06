Bozza del DDL sulla riforma del calcio italiano, Simonelli a CF: «Tanti temi di nostro interesse. Saremo lieti di dare un contributo»

«Il disegno di Legge al quale sta lavorando il senatore Marcheschi abbraccia tantissimi temi di nostro interesse e stiamo seguendo con grande attenzione l’iter dei lavori su alcuni dei temi già sollevati dalla Serie A». Con queste parole il presidente della Lega Serie A, Ezio Simonelli, ha commentato a Calcio e Finanza la bozza del disegno di legge sulla riforma del calcio italiano, iniziativa del senatore di Fratelli d’Italia Paolo Marcheschi, i cui contenuti sono stati svelati in anteprima da questa testata nei giorni scorsi.

La bozza in questione presenta un grado di approfondimento e di dettaglio maggiori rispetto a quella dello scorso aprile e mette in fila alcune criticità considerate ormai non più rinviabili: il deterioramento della sostenibilità economica dei club, la perdita di competitività internazionale dei campionati, il gap infrastrutturale rispetto ai principali Paesi europei e la difficoltà crescente nel valorizzare il talento nazionale.