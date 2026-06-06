Bozza del DDL sulla riforma del calcio italiano, Simonelli a CF: «Tanti temi di nostro interesse. Saremo lieti di dare un contributo»

«Il disegno di Legge al quale sta lavorando il senatore Marcheschi abbraccia tantissimi temi di nostro interesse e stiamo seguendo con grande attenzione l’iter dei lavori su alcuni dei temi già sollevati dalla Serie A». Con queste parole il presidente della Lega Serie A, Ezio Simonelli, ha commentato a Calcio e Finanza la bozza del disegno di legge sulla riforma del calcio italiano, iniziativa del senatore di Fratelli d’Italia Paolo Marcheschi, i cui contenuti sono stati svelati in anteprima da questa testata nei giorni scorsi.
La bozza in questione presenta un grado di approfondimento e di dettaglio maggiori rispetto a quella dello scorso aprile e mette in fila alcune criticità considerate ormai non più rinviabili: il deterioramento della sostenibilità economica dei club, la perdita di competitività internazionale dei campionati, il gap infrastrutturale rispetto ai principali Paesi europei e la difficoltà crescente nel valorizzare il talento nazionale.
«Ci sono diversi aspetti che vanno nella direzione da noi auspicata nell’interesse del nostro mondo, su altri penso ci debbano essere delle valutazioni più approfondite e saremo lieti di dare il nostro contributo in quest’ottica», ha aggiunto ancora Simonelli.
«Prendo atto con piacere del fatto che la politica si stia interessando al calcio, solo sedendoci dalla stessa parte del tavolo riusciremo a costruire un percorso virtuoso e di successo. C’è finalmente un interesse comune per sostenere e valorizzare al meglio il calcio italiano», ha concluso il presidente della Lega Serie A.