Dove vedere Marocco Madagascar tv streaming: guarda la partita in diretta

Si avvicina l’inizio della rassegna iridata che inizierà il prossimo 11 giugno e i terrà fino al 19 luglio fra Stati Uniti, Messico e Canada. I padroni di casa si sono qualificati alla prossima edizione del torneo, mentre gli ospiti non figurano nelle 48 nazionali che saranno protagoniste fra pochissimi giorni.

Dove vedere Marocco Madagascar tv streaming? Quando si gioca e tutti i dettagli

Marocco-Madagascar, match amichevole, si terrà allo Stade Prince Moulay Abdallah di Rabat, il 2 giugno 2026 con il calcio d’inizio dell’incontro fissato per le ore 19.00.

La sfida non sarà disponibile gratuitamente in Italia. Infatti, se le amichevoli dell’Italia, che vedranno in panchina il Ct dell’Under 21 Silvio Baldini e in campo molti protagonisti degli Azzurrini, saranno in onda come sempre sulla Rai, le altre gare pre Mondiali saranno in esclusiva su Sky Sport e in diretta streaming su NOW (CLICCA QUI PER ABBONARTI). Ma la sfida fra Marocco e Madagascar non sarà visibile dentro i confini nazionali.